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29 минут назад

Marvel обещала вернуть Алую Ведьму на экраны

Inc-News

Поклонники киновселенной Marvel были очень огорчены экранной смертью Алой Ведьмы-Ванды, что вылилось в огромное количество комментариев на эту тему.

Marvel обещала вернуть Алую Ведьму на экраны
Фото: Inc-NewsInc-News

Реагируя на «народное волнение», глава Marvel Studios Кевин Файги пообещал «реанимировать» полюбившийся зрителям персонаж.

«Существуют сотни историй, в которые можно включит Алую Ведьму. Существует и множество способов вернуть к жизни казалось бы погибший персонаж. Мы подумаем над этим. В нашей мультивселенной возможно все!», - пообещал Файги.

Кстати, и исполнительница Алой Ведьмы актриса Элизабет Олсен тоже не хочет, чтобы на этом судьба ее героини заканчивалась.

«Я пока не знаю, как сложится судьба Ванды. Но так как она мутант, возможно, она еще появится на экранах. Тем более, у Marvel много возможностей сделать это», - надеется артистка.

Фильмы,Кевин Файги,Элизабет Олсен,
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