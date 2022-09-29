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1 час назад

"Ъ": россияне стали реже ходить в кино на фоне мобилизации

Газета.Ru

Киносети заявляют о снижении продаж после объявления частичной мобилизации в России. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на представителей индустрии.

"Ъ": россияне стали реже ходить в кино на фоне мобилизации
Фото: Газета.ruГазета.ru

Владимир Петелин, гендиректор сети «Премьер-зал», управляющей кинотеатрами в регионах, рассказал, что с 22 по 25 сентября сборы сети снизились на 10–15%, а в ближайший уикенд могут снизиться еще на 15–20%.

Представитель объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» согласился, что россияне стали реже ходить в кино на фоне мобилизации, и заявил, что спад продаж был зафиксирован в четверг и пятницу, 22 и 23 сентября, а в выходные 24 и 25 сентября посещаемость кинотеатров держалась на уровне предыдущей недели.

«В четверг чуть больше, в пятницу меньше спад, в среднем, да, около 15%. Вероятно, что спад связан именно с новостной повесткой», — сказали в сети, предположив, что в начале октября в связи с выходом крупного российского релиза — «Сердце пармы» (экранизация одноименного романа Алексея Иванова) зрителей будет больше. В «Каро» отказались от комментариев.

При этом, по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, в кинотеатры в последний уикенд пришли 625 тыс. зрителей, а за неделю до того — 661 тыс.

«После того как у нас в индустрии несколько месяцев продолжалось падение на 60–80%, снижение последнего уикенда не выглядело заметным»,— объясняет небольшое колебание Владимир Петелин.

В марте голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — остановили прокат фильмов в России из-за спецоперации на Украине. С феврале в стране прекратили работу 125 кинотеатров.

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