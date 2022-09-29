Сцены фильма "Гостья из будущего", не попавшие на экран

«Гостья из будущего» был одним из любимых детских фильмов СССР. С удовольствием его смотрели не только школьники, но и взрослые. Однако мало кто знает, что сценарий картины изначально был несколько иным, а от многих эпизодов в итоге пришлось отказаться. Почему это произошло, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Гостья из будущего" Кадр из фильма "Гостья из будущего"

Изначально в фильме должен был присутствовать еще один герой, фокусник. Он никак не влиял на развитие сюжета, но появляться должен был в каждой серии. Некий безмолвный герой, который «разбавлял» повествование, поднося, например, букет цветов Полине или вынимая из колоды карты с изображением главных героев. В итоге эту роль сочли ненужной и сократили.

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В фильме планировали показать удивительный зоопарк будущего с необычными животными и растениями, умеющими трансформироваться или имеющими уникальные способности. Но для их создания требовалось слишком много времени и материальных вложений. Бюджет картины сделать это не позволял, поэтому от диковинных зверей в фильме пришлось отказаться.

Юных актрис, игравших Алису и Юлю, очень беспокоил эпизод, когда их героини, сбежав из больницы, должны были принимать ванну в доме Юлиной бабушки. Говорят, идея снять купание пришла режиссеру прямо на съемочной площадке. Девочки не были в восторге от такого поворота событий, поскольку обе очень стеснялись. Но в итоге от этой сцены, к радости юных актрис, отказались.

Еще один эпизод, который тоже не стали снимать, связан со сценой похищения космическими пиратами миелофона. Согласно сценарию, Весельчак У должен был столкнуть Алису в пруд, чтобы добраться до прибора, читающего мысли. Но вода была слишком холодной, режиссер опасался, что актриса может простудиться, поэтому от этого эпизода отказались.

По сценарию, Алиса, преследуя пиратов, когда они пришли в школу, не просто выпрыгивала из окна, а должна была прыгнуть, повиснуть на ветке растущего рядом дерева, перепрыгнуть на другую ветку, а затем опуститься на землю. Но этот трюк оказался слишком сложным и опасным даже для дублерши-каскадера, поэтому его решили заменить на более простой.