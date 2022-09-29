Что смотреть в кино с 29 сентября

Премьеры недели в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Эра выживания" Кадр из фильма "Эра выживания"

"Эра выживания"

На Земле будущего произошла эволюция природы, которая превратилась в убийцу человечества. Людям, находящимся на грани вымирания, приходится ежедневно сражаться за свою жизнь. И лишь девочке по имени Веспер под силу изменить судьбу всего человечества.

"Охота на ведьм"

Действие фильма происходит в 1945 году. Американский военный самолет летит над немецким городом Шварцвальд, когда неожиданно теряет управление. Во время падения члены экипажа замечают огромное количество вороньих перьев, которые, кружась, образовывают странную фигуру женщины в черном. На поиски упавшего лайнера отправляются солдаты, чтобы забрать секретные материалы, которые были на борту. Но в лесу они сталкиваются с ужасной сверхъестественной силой.

"Далекие близкие"

Учитель географии Борис живет обычной рутинной жизнью. У него есть сын Миша, с которым он общается и разговаривает по душам крайне редко, из-за чего они становятся весьма далеки друг от друга. Но все меняется, когда Миша дарит отцу смартфон. Борис регистрируется в социальных сетях, где случайно знакомится с женщиной по имени Надежда. Они начинают переписываться, а затем Борис решает поехать к ней, сделав сюрприз. Довезти его до пункта назначения Борис просит сына. В этой поездке им приходится много общаться и выяснить причины, почему они так отдалились друг от друга.

"Не говори никому"

Молодая семья в отпуске в Италии знакомится с парой у которых растет немой ребенок. Приятные новые знакомые через несколько месяцев приглашают их в гости в свой загородный дом. Но выходные оборачиваются кошмаром, а милые, как казалось прежде, люди совсем не те, за кого себя выдают.

"Проклятие плачущей: Возвращение"