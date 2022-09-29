Фильм об Эйзенштейне могут показать на международных кинофестивалях

В Санкт-Петербурге начался второй этап съемок фильма «Броненосец» про легендарного советского режиссера Сергея Эйзенштейна, пишет infox.ru. Продюсер по продвижению фильма Михаэль Китт заверил, что ленту планируют показать на международных кинофестивалях.
«Весной следующего года пройдут выставки в Москве и Санкт-Петербурге, где представят не только эскизы и картины самого Сергея Эйзенштейна, но и эксклюзивные декорации и реквизит, созданные специально для съемок фильма», — рассказал Китт.
Автор проекта Елизавета Манько добавила, что второй этап съемок посвящен «магическому внутреннему миру Эйзенштейна». В этих эпизодах зрителям расскажут, почему режиссер выбрал именно футуризм и авангард в качестве руководящих элементов в своей работе.