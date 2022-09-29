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54 минуты назад

Фильм "Броненосец" о Сергее Эйзенштейне могут показать на международных кинофестивалях

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге начался второй этап съемок фильма «Броненосец» про легендарного советского режиссера Сергея Эйзенштейна, пишет infox.ru. Продюсер по продвижению фильма Михаэль Китт заверил, что ленту планируют показать на международных кинофестивалях.

Фильм об Эйзенштейне могут показать на международных кинофестивалях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Весной следующего года пройдут выставки в Москве и Санкт-Петербурге, где представят не только эскизы и картины самого Сергея Эйзенштейна, но и эксклюзивные декорации и реквизит, созданные специально для съемок фильма», — рассказал Китт.

Автор проекта Елизавета Манько добавила, что второй этап съемок посвящен «магическому внутреннему миру Эйзенштейна». В этих эпизодах зрителям расскажут, почему режиссер выбрал именно футуризм и авангард в качестве руководящих элементов в своей работе.

Фильмы,Сергей Эйзенштейн,
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