Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
25 минут назад

Исполнитель главной роли в «Блэйде» оказался недоволен производством фильма

Lenta.ru

Американский актер Махершала Али оказался недоволен производством фильма «Блэйд», в котором он исполнит главную роль. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте инсайдера Джеффа Снайдера.

Актер «Блэйда» оказался недоволен производством фильма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что сценарий картины состоит всего из 90 страниц и предусматривает лишь две экшен-сцены. Артист недоволен работой над проектом, а глава студии Marvel Кевин Файги возложил на себя слишком много обязанностей, поэтому не справляется с кинолентой, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что режиссер «Блэйда» Бассам Тарик отказался работать над проектом за два месяца до съемок. Представители Marvel назвали причиной его ухода «изменения в производственном расписании». Уточняется, что кинодеятель выступит в качестве продюсера картины. Кто будет новым режиссером, пока неизвестно.

Помимо Али, в фильме появятся Делрой Линдо и Аарон Пьер. Премьера картины назначена на 3 ноября 2023 года, съемки должны стартовать в ноябре в Атланте, штат Джорджия.

Фильмы,Блэйд,Кевин Файги,Аарон Пьер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители