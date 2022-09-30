Почему «Быстрее пули» — это лучший боевик осени

В сети доступен главный блокбастер минувшего августа «Быстрее пули» Дэвида Литча с Брэдом Питтом в главной роли. «Лента.ру» рассказывает, почему этот разруганный критиками боевик от автора «Взрывной блондинки» все же заслуживает двух часов жизни. И еще о том, почему «Быстрее пули» — фильм, который обязательно придется по душе российской публике.
Мужчина в очках и панамке (Брэд Питт) узнает из наушника, что сегодня его позывной — Божья Коровка, а работа — проще простого. Ему надо подменить коллегу-киллера Резчика, сесть в поезд, идущий из Токио в Киото, и выкрасть у двух других наемников серебристый кейс. Когда дело уже почти сделано, все начинает идти не по плану. Во-первых, парочка киллеров Мандарин (Аарон Тейлор-Джонсон) и Лимон (Брайан Тайри Генри) проявляют рвение и начинают рыскать за чемоданом по всему поезду. Во-вторых, их собственная цель — сын босса японской мафии по прозвищу Белая Смерть (Логан Лерман) — неожиданно умирает, изойдя кровавыми слезами. Наконец, в поезде обнаруживается еще несколько киллеров, которые явно попали сюда неслучайно. А поезд с неумолимо короткими остановками движется в сторону Киото, где на перроне всех героев ожидает сам Белая Смерть — подмявший под себя якудза русский бандит в жутковатой маске.
Совсем недавно мы говорили про «Дневную смену» — режиссерский дебют каскадера Джея Джея Перри, но там речь шла про попытки Netflix стать полноценной киноинституцией. Теперь есть повод вновь вернуться к феномену «каскадерского кино», причем на примере работы основоположника жанра Дэвида Литча — одного из двух (вместе с Чадом Стахелски) авторов «Джона Уика». Фильм про киллера по прозвищу Баба Яга с Киану Ривзом был в некотором смысле кармическим взысканием со стороны Стахелски — многолетнего дублера Ривза. Теперь пришло время собирать дань Дэвиду Литчу, и вот в кадр призван сам Брэд Питт, за которого рисковал жизнью лично Литч.
Питт — безусловно главная голливудская звезда текущего момента. Он снимался у лучших режиссеров (от Квентина Тарантино до Ридли Скотта и Терренса Малика), он очень красиво постарел, он доказал, что достаточно умен, чтобы продюсировать фильмы Эндрю Доминика («Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»), Джеймса Грея («Затерянный город Z») и Адама Маккея («Власть»). В конце концов, в своей личной жизни он сумел пройти по краю и не улететь в кювет (в отличие от Джонни Деппа), так что теперь может рассказывать в интервью, как боролся с алкоголизмом и тягой к самоубийству. Как следствие, в кино Брэд может позволить себе буквально все, не боясь репутационных потерь. Может сняться в насквозь идиотском «Затерянном городе», а может прийти на выручку своему каскадеру, примерив по такому случаю не только наделавший шуму килт (в котором явился на премьеру), но и панамку, усиливающую образ бандита по кличке Божья Коровка.
«Быстрее пули» придумывался во время пандемии, и этот факт, что называется, многое объясняет
Замкнутые пространства, закрытые границы и отсутствие возможности личных контактов будят в людях, как мы уже знаем, самые разнообразные эмоции и фантазии. Литчу «Быстрее пули» достался от Антуана Фукуа, который собирался сделать из этого сюжета новый «Крепкий орешек», но почему-то передумал. Возможно, вспомнил о существовании второй части фильма «В осаде» со Стивеном Сигалом, где тоже была бойня в поезде. Фукуа — не самый изобретательный режиссер и вряд ли смог бы придумать что-то новое в жанре, зато у Литча явно целая коллекция выдуманных еще на каскадерской работе трюковых сцен и бешеный зуд их реализовать. Хватит его рвения явно надолго, все-таки у него уже были не только «Джон Уик», но и сиквел «Дедпула» с «Взрывной блондинкой» — ресурс явно не исчерпан даже наполовину.
В основе фильма лежит бестселлер японца Котаро Исаки, который четыре года назад даже ставили в театре. Для голливудской экранизации исходный текст, разумеется, был принципиально переработан. Почти все киллеры обрели понятную европеоидную и афроамериканскую внешность. «Почти» — потому что от японского колорита Литч вполне разумно решил не отказываться. Самурайская этика, гигантские надувные котики, кислотные вспышки неона — режиссер знает толк в декорировании хореографической мясорубки. Случайной эту удачу никак не назвать — с той же целью Литч использовал анархический антураж Берлина восьмидесятых во «Взрывной блондинке». С мясорубкой здесь действительно все в полном (если не сказать в страшном) порядке. «Быстрее пули» предлагает драки на любой вкус: на ножах, пистолетах, катанах, а также с участием ядовитых шприцев и змей. Когда же реалистический ассортимент исчерпан, картина превращается почти в мультипликационную, смело проверяя на прочность законы физики и биологии.
Больше всего тумаков Литч получил за то, что в «Быстрее пули» решил сыграть еще и в Тарантино, Гая Ричи и Роберта Родригеса. Герои здесь бесконечно шутят, каждому положена ретроспективная вставка-вампука, а для тех, кому мало, еще рассыпаны камео артистов уровня Ченинга Татума и Сандры Буллок. Выглядит все это, конечно, глуповато, но оттого не менее заразительно. Татум появляется три раза и все время предлагает кому-нибудь отсосать. Буллок большую часть времени служит голосом в наушнике Божьей Коровки. Есть и еще пара неожиданных работ, удовольствие от которых лучше не портить заглядыванием в список занятых в картине актеров. По-настоящему взбесить все это может, пожалуй, лишь критиков, обязанных отдать просмотру «Быстрее пули» два часа жизни, и зрителей, претендующих на хороший вкус.
Последнего здесь, конечно, нет и в помине, однако славянская публика наверняка почувствует нечто смутно родное. Не зря же на рубеже тысячелетий русская критика так активно оперировала неологизмом «тарантиноид», касавшимся фильмов вроде «Мама, не горюй». «Криминальное чтиво» ведь неслучайно стал русским народным фильмом, и «Быстрее пули», вполне вероятно, может ждать схожая культовая судьба. Особенно если ремейк сделает кто-то вроде коллеги Дэвида Литча Александра Иншакова. Жаль только, что до такого проекта не дожил Николай Караченцов — Брэд Питт сегодня очень похож на легенду «Ленкома» по степени пронзительности.