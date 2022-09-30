Почему «Быстрее пули» — это лучший боевик осени

В сети доступен главный блокбастер минувшего августа «Быстрее пули» Дэвида Литча с Брэдом Питтом в главной роли. «Лента.ру» рассказывает, почему этот разруганный критиками боевик от автора «Взрывной блондинки» все же заслуживает двух часов жизни. И еще о том, почему «Быстрее пули» — фильм, который обязательно придется по душе российской публике.

Фото: Кадр из фильма "Быстрее пули" Кадр из фильма "Быстрее пули"

Мужчина в очках и панамке (Брэд Питт) узнает из наушника, что сегодня его позывной — Божья Коровка, а работа — проще простого. Ему надо подменить коллегу-киллера Резчика, сесть в поезд, идущий из Токио в Киото, и выкрасть у двух других наемников серебристый кейс. Когда дело уже почти сделано, все начинает идти не по плану. Во-первых, парочка киллеров Мандарин (Аарон Тейлор-Джонсон) и Лимон (Брайан Тайри Генри) проявляют рвение и начинают рыскать за чемоданом по всему поезду. Во-вторых, их собственная цель — сын босса японской мафии по прозвищу Белая Смерть (Логан Лерман) — неожиданно умирает, изойдя кровавыми слезами. Наконец, в поезде обнаруживается еще несколько киллеров, которые явно попали сюда неслучайно. А поезд с неумолимо короткими остановками движется в сторону Киото, где на перроне всех героев ожидает сам Белая Смерть — подмявший под себя якудза русский бандит в жутковатой маске.

Кадр из фильма

Совсем недавно мы говорили про «Дневную смену» — режиссерский дебют каскадера Джея Джея Перри, но там речь шла про попытки Netflix стать полноценной киноинституцией. Теперь есть повод вновь вернуться к феномену «каскадерского кино», причем на примере работы основоположника жанра Дэвида Литча — одного из двух (вместе с Чадом Стахелски) авторов «Джона Уика». Фильм про киллера по прозвищу Баба Яга с Киану Ривзом был в некотором смысле кармическим взысканием со стороны Стахелски — многолетнего дублера Ривза. Теперь пришло время собирать дань Дэвиду Литчу, и вот в кадр призван сам Брэд Питт, за которого рисковал жизнью лично Литч.

Питт — безусловно главная голливудская звезда текущего момента. Он снимался у лучших режиссеров (от Квентина Тарантино до Ридли Скотта и Терренса Малика), он очень красиво постарел, он доказал, что достаточно умен, чтобы продюсировать фильмы Эндрю Доминика («Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»), Джеймса Грея («Затерянный город Z») и Адама Маккея («Власть»). В конце концов, в своей личной жизни он сумел пройти по краю и не улететь в кювет (в отличие от Джонни Деппа), так что теперь может рассказывать в интервью, как боролся с алкоголизмом и тягой к самоубийству. Как следствие, в кино Брэд может позволить себе буквально все, не боясь репутационных потерь. Может сняться в насквозь идиотском «Затерянном городе», а может прийти на выручку своему каскадеру, примерив по такому случаю не только наделавший шуму килт (в котором явился на премьеру), но и панамку, усиливающую образ бандита по кличке Божья Коровка.

«Быстрее пули» придумывался во время пандемии, и этот факт, что называется, многое объясняет

Замкнутые пространства, закрытые границы и отсутствие возможности личных контактов будят в людях, как мы уже знаем, самые разнообразные эмоции и фантазии. Литчу «Быстрее пули» достался от Антуана Фукуа, который собирался сделать из этого сюжета новый «Крепкий орешек», но почему-то передумал. Возможно, вспомнил о существовании второй части фильма «В осаде» со Стивеном Сигалом, где тоже была бойня в поезде. Фукуа — не самый изобретательный режиссер и вряд ли смог бы придумать что-то новое в жанре, зато у Литча явно целая коллекция выдуманных еще на каскадерской работе трюковых сцен и бешеный зуд их реализовать. Хватит его рвения явно надолго, все-таки у него уже были не только «Джон Уик», но и сиквел «Дедпула» с «Взрывной блондинкой» — ресурс явно не исчерпан даже наполовину.

В основе фильма лежит бестселлер японца Котаро Исаки, который четыре года назад даже ставили в театре. Для голливудской экранизации исходный текст, разумеется, был принципиально переработан. Почти все киллеры обрели понятную европеоидную и афроамериканскую внешность. «Почти» — потому что от японского колорита Литч вполне разумно решил не отказываться. Самурайская этика, гигантские надувные котики, кислотные вспышки неона — режиссер знает толк в декорировании хореографической мясорубки. Случайной эту удачу никак не назвать — с той же целью Литч использовал анархический антураж Берлина восьмидесятых во «Взрывной блондинке». С мясорубкой здесь действительно все в полном (если не сказать в страшном) порядке. «Быстрее пули» предлагает драки на любой вкус: на ножах, пистолетах, катанах, а также с участием ядовитых шприцев и змей. Когда же реалистический ассортимент исчерпан, картина превращается почти в мультипликационную, смело проверяя на прочность законы физики и биологии.

Кадр из фильма

Больше всего тумаков Литч получил за то, что в «Быстрее пули» решил сыграть еще и в Тарантино, Гая Ричи и Роберта Родригеса. Герои здесь бесконечно шутят, каждому положена ретроспективная вставка-вампука, а для тех, кому мало, еще рассыпаны камео артистов уровня Ченинга Татума и Сандры Буллок. Выглядит все это, конечно, глуповато, но оттого не менее заразительно. Татум появляется три раза и все время предлагает кому-нибудь отсосать. Буллок большую часть времени служит голосом в наушнике Божьей Коровки. Есть и еще пара неожиданных работ, удовольствие от которых лучше не портить заглядыванием в список занятых в картине актеров. По-настоящему взбесить все это может, пожалуй, лишь критиков, обязанных отдать просмотру «Быстрее пули» два часа жизни, и зрителей, претендующих на хороший вкус.