5 главных кинопремьер октября

В пятерку кинопремьер октября, на которые точно стоит обратить внимание, вошли три российский картины, а также канадский боевик и историческая драма совместного производства четырех европейских стран.
Российский приключенческий боевик. При строительстве московского метро рабочие обнаруживают драгоценный оклад, который доказывает – легендарная библиотека Ивана Грозного существует. Находка попадает в руки ничего не подозревающего Ильи, и теперь его жизнь в опасности, ведь за старинным артефактом начинают охоту могущественные силы. Помочь парню вызываются странный незнакомец и красотка-филолог Арина. Трио авантюристов предстоит побывать в затерянных местах, разбросанных от Вологды до Нарьян-Мара.
За основу сюжета взят миф о библиотеке Ивана Грозного – Либереи. Историки по-прежнему расходятся во мнениях, существовала ли она на самом деле, была ли утрачена или спрятана царем. На сегодня выдвинуто более 60 гипотез о ее местонахождении.
Дата выхода: 27 октября 2022Режиссер: Глеб Орлов («Поддубный»)В ролях: Тихон Жизневский («Майор Гром»), Алексей Серебряков («Обитаемый остров», «Левиафан»), Диана Пожарская, Артем Ткаченко, Сергей Газаров
Один из самых ожидаемых российских фильмов 2022 года, экранизация исторического романа Алексея Иванова. Это эпическая экшен-драма, настоящий блокбастер с закрученным сюжетом о покорении Москвой язычников Великой Перми. По оценкам критиков, «в истории отечественного кино подобных картин не снимали, пожалуй, еще никогда».
Действие проходит в 15 веке, когда по-прежнему живы все древние легенды, а в потаенных уголках Урала можно найти и древних идолов, и даже самих магических существ. Местные племена хранят волшебный мир, рядом с которым живут издревле. Татаро-монгольское иго сброшено, Московское княжество растет и начинает расширяться в сторону Востока, приближаясь к горам.
Картина стала одной из последних для актера Сергея Пускепалиса, трагически погибшего 20 сентября в ДТП.
Дата выхода: 6 октября 2022Режиссер: Антон Мегердичев («Движение вверх»)В ролях: Евгений Миронов («Время первых», «В августе 44-го…»), Федор Бондарчук («Статский советник», «9 рота»), Сергей Пускепалис («Как я провел этим летом», «Золотая Орда»), Александр Кузнецов («Скиф»)
Канадский боевик, основанный на реальной истории «Летающего бандита» Гилберта Галвана-младшего – одного из самых неуловимых преступников в истории. В 1980-е харизматичный бандит совершает 63 ограбления, попадает за решетку в США, совершает побег и укрывается в Канаде. Там он покупает себе новую личность и вновь берется за старое. Гилберт грабит рекордные 59 банков и ювелирных магазинов, ловко уходя от полиции и становясь легендой криминального мира.
Картина снята по мотивам произведения Роберта Накла «Тайная одержимость». Текст книги адаптировал под сценарий Крэйг Венман. В сценарии использовались выдержки из интервью журналиста Эда Арнольда с Галваном-младшим.
Дата выхода: 20 октября 2022Режиссер: Аллан АнгарВ ролях: Мел Гибсон («Безумный Макс», «Чего хотят женщины»), Джош Дюамель («Трансформеры»), Нестор Карбонелл («Остаться в живых»), Элиша Катберт
Историческая драма совместного производства Австрии, Люксембурга, Франции и Германии. Австрийская императрица Елизавета, известная также как принцесса Сисси, всегда славилась своей красотой и стилем. Она задавала модные тенденции в кругах высшего света. Ею все восхищались, а ее судьбу внимательно изучают до сих пор.
В Рождество 1877 года Елизавете исполняется 40 лет, и по традициям времени теперь она официально считается стареющей женщиной. Но императрица разворачивает хитроумную борьбу за свой блистательный образ.
Главную роль сыграла люксембургская актриса Вики Крипс, внешне похожая на Сисси. Стремясь к достоверности, Крипс приходилось постоянно носить корсеты, как это делала Елизавета в течение всей жизни.
Дата выхода: 20 октября 2022Режиссер: Мари КрютцерВ ролях: Вики Крипс, Колин Морган («Мерлин»), Финнегэн Олдфилд, Мануэль Руби
Российская семейная комедия о приключениях царя Ивана Грозного в современной России. Поссорившись с сыном, государь случайно ранит его, как на знаменитой картине Репина. Чтобы все исправить, Грозный пытается отправиться в прошлое с помощью магии, но оказывается в далеком будущем. Там он знакомится с неудачливым отцом и археологом Никитой Осиповым. Вместе они спешат на помощь царевичу.
Съемки проходили в Москве, Московской и Ростовской областях. Основными местами стали храм Василия Блаженного и Ростовский кремль. Образ центрального персонажа воплотил писатель, драматург, музыкант и ведущий Евгений Гришковец. Любопытно, что кафтан, который надевал Гришковец, раньше носил Петр Мамонов на съемочной площадке фильма «Царь».
Дата выхода: 27 октября 2022Режиссер: Карен ОганесянВ ролях: Евгений Гришковец, Кирилл Кяро, Елена Сафонова, Игорь Верник («Жуки»)