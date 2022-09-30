5 главных кинопремьер октября

В пятерку кинопремьер октября, на которые точно стоит обратить внимание, вошли три российский картины, а также канадский боевик и историческая драма совместного производства четырех европейских стран.

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«Либерея: Охотники за сокровищами»

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Российский приключенческий боевик. При строительстве московского метро рабочие обнаруживают драгоценный оклад, который доказывает – легендарная библиотека Ивана Грозного существует. Находка попадает в руки ничего не подозревающего Ильи, и теперь его жизнь в опасности, ведь за старинным артефактом начинают охоту могущественные силы. Помочь парню вызываются странный незнакомец и красотка-филолог Арина. Трио авантюристов предстоит побывать в затерянных местах, разбросанных от Вологды до Нарьян-Мара.

За основу сюжета взят миф о библиотеке Ивана Грозного – Либереи. Историки по-прежнему расходятся во мнениях, существовала ли она на самом деле, была ли утрачена или спрятана царем. На сегодня выдвинуто более 60 гипотез о ее местонахождении.

«Сердце Пармы»

Один из самых ожидаемых российских фильмов 2022 года, экранизация исторического романа Алексея Иванова. Это эпическая экшен-драма, настоящий блокбастер с закрученным сюжетом о покорении Москвой язычников Великой Перми. По оценкам критиков, «в истории отечественного кино подобных картин не снимали, пожалуй, еще никогда».

Действие проходит в 15 веке, когда по-прежнему живы все древние легенды, а в потаенных уголках Урала можно найти и древних идолов, и даже самих магических существ. Местные племена хранят волшебный мир, рядом с которым живут издревле. Татаро-монгольское иго сброшено, Московское княжество растет и начинает расширяться в сторону Востока, приближаясь к горам.

Картина стала одной из последних для актера Сергея Пускепалиса, трагически погибшего 20 сентября в ДТП.

«Бандит»

Канадский боевик, основанный на реальной истории «Летающего бандита» Гилберта Галвана-младшего – одного из самых неуловимых преступников в истории. В 1980-е харизматичный бандит совершает 63 ограбления, попадает за решетку в США, совершает побег и укрывается в Канаде. Там он покупает себе новую личность и вновь берется за старое. Гилберт грабит рекордные 59 банков и ювелирных магазинов, ловко уходя от полиции и становясь легендой криминального мира.

Картина снята по мотивам произведения Роберта Накла «Тайная одержимость». Текст книги адаптировал под сценарий Крэйг Венман. В сценарии использовались выдержки из интервью журналиста Эда Арнольда с Галваном-младшим.

«Корсаж»

Историческая драма совместного производства Австрии, Люксембурга, Франции и Германии. Австрийская императрица Елизавета, известная также как принцесса Сисси, всегда славилась своей красотой и стилем. Она задавала модные тенденции в кругах высшего света. Ею все восхищались, а ее судьбу внимательно изучают до сих пор.

В Рождество 1877 года Елизавете исполняется 40 лет, и по традициям времени теперь она официально считается стареющей женщиной. Но императрица разворачивает хитроумную борьбу за свой блистательный образ.

Главную роль сыграла люксембургская актриса Вики Крипс, внешне похожая на Сисси. Стремясь к достоверности, Крипс приходилось постоянно носить корсеты, как это делала Елизавета в течение всей жизни.

Дата выхода: 20 октября 2022Режиссер: Мари КрютцерВ ролях: Вики Крипс, Колин Морган («Мерлин»), Финнегэн Олдфилд, Мануэль Руби

«Грозный папа»

Российская семейная комедия о приключениях царя Ивана Грозного в современной России. Поссорившись с сыном, государь случайно ранит его, как на знаменитой картине Репина. Чтобы все исправить, Грозный пытается отправиться в прошлое с помощью магии, но оказывается в далеком будущем. Там он знакомится с неудачливым отцом и археологом Никитой Осиповым. Вместе они спешат на помощь царевичу.