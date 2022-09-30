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1 час назад

Появление Капитана Америка в «Громовержцах» осталось под вопросом

Inc-News

В недавнем интервью исполнитель роли Капитана Америка актер Энтони Маки не сумел подтвердить многочисленные слухи о том, что его персонаж появится кинокомиксе «Громовержцы».

Появление Капитана Америка в «Громовержцах» осталось под вопросом
Фото: Inc-NewsInc-News

«Понятия не имею. Вы просто не знаете, как это делается. Тебе звонят за неделю и говорят – ты нужен, приезжай», - рассказал артист.

А вот по поводу грядущего проекта «Капитан Америка: Новый мировой порядок», который выйдет в начале мая 2024 года, Маки подтвердил, что там все в порядке и его персонаж идеально вписался в сюжет.

Хотя и «Громовержцев», появление которых в кинотеатрах анонсировали летом 2024 года, актер не стал совсем исключать.

«Мой персонаж всеохватывающий и при желании он может стать частью любой истории киновселенной Marvel», - сделал предположение Маки.

Фильмы,Энтони Маки,
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