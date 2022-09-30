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33 минуты назад

Режиссер «Лобстера» Йоргос Лантимос снимет фильм «AND»

runews24.ru

Съемки новой кинокартины начнутся в Новом Орлеане в следующем месяце.

Режиссер «Лобстера» Йоргос Лантимос снимет фильм «AND»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Фильм под названием «AND» будет снят автором «Лобстера» Йоргосом Лантимосом в сотрудничестве с Searchlight Pictures.

В кинокартине появятся такие актёры, как Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Маргарет Куэлли, Джесси Племонс и другие.

Директор Searchlight Дэвид Гринбаум отметил, что работа с Йоргосом продолжает оставаться для него ярким событием. Ожидается ещё один «по-настоящему оригинальный проект».

Сценарий к фильму «AND» написал Лантимос в соавторстве с Эфтимисом Филиппу. О деталях сюжета кинокартины пока ничего не известно.

Также не названа дата релиза.

Фильмы,Лобстер,Маргарет Куэлли,Джесси Племонс,Уиллем Дефо,Эмма Стоун,
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