Режиссер «Лобстера» Йоргос Лантимос снимет фильм «AND»

Съемки новой кинокартины начнутся в Новом Орлеане в следующем месяце.
Фильм под названием «AND» будет снят автором «Лобстера» Йоргосом Лантимосом в сотрудничестве с Searchlight Pictures.
В кинокартине появятся такие актёры, как Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Маргарет Куэлли, Джесси Племонс и другие.
Директор Searchlight Дэвид Гринбаум отметил, что работа с Йоргосом продолжает оставаться для него ярким событием. Ожидается ещё один «по-настоящему оригинальный проект».
Сценарий к фильму «AND» написал Лантимос в соавторстве с Эфтимисом Филиппу. О деталях сюжета кинокартины пока ничего не известно.
Также не названа дата релиза.