Режиссер «Лобстера» Йоргос Лантимос снимет фильм «AND»

Съемки новой кинокартины начнутся в Новом Орлеане в следующем месяце.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Фильм под названием «AND» будет снят автором «Лобстера» Йоргосом Лантимосом в сотрудничестве с Searchlight Pictures.

Директор Searchlight Дэвид Гринбаум отметил, что работа с Йоргосом продолжает оставаться для него ярким событием. Ожидается ещё один «по-настоящему оригинальный проект».

Сценарий к фильму «AND» написал Лантимос в соавторстве с Эфтимисом Филиппу. О деталях сюжета кинокартины пока ничего не известно.