“Американский пирог” вновь запущен в производство

В новостях о проекте пока слишком много неизвестных: ни дата выхода картины, ни постановщик, ни синопсис не раскрываются. Известно, что производством фильма займутся специалисты Universal Pictures. В качестве сценариста и режиссера приглашена Сухата Дэй – актриса сериалов “Отчаянные домохозяйки”, “Баффи – истребительница вампиров” и других. Заявлено, что фанаты кинофраншизы получат “свежий взгляд” на серию, а рассказанная в ленте история будет оригинальной.