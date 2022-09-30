“Американский пирог” вновь запущен в производство

Франшиза “Американский пирог” получит еще один фильм. Соответствующая новость появилась на сайте издания The Hollywood Reporter.
В новостях о проекте пока слишком много неизвестных: ни дата выхода картины, ни постановщик, ни синопсис не раскрываются. Известно, что производством фильма займутся специалисты Universal Pictures. В качестве сценариста и режиссера приглашена Сухата Дэй – актриса сериалов “Отчаянные домохозяйки”, “Баффи – истребительница вампиров” и других. Заявлено, что фанаты кинофраншизы получат “свежий взгляд” на серию, а рассказанная в ленте история будет оригинальной.
Напомним, последний спин-офф “пирога” – “Американский пирог: Девчонки рулят” – увидел свет в 2020 году. Картина собрала смешанные отзывы и имеет низкий рейтинг после оценки критиков.
Ранее мы рассказывали, что смотреть в кино с 29 сентября.