Харрисон Форд может пополнить актерский состав «Громовержцев»

Сейчас артист снимается в пятой части «Индианы Джонса».

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Американские СМИ не раз писали о том, что пятый «Индиана Джонс» может стать последней работой легендарного Харрисона Форда.

Но, как сообщает известный голливудский инсайдер Джефф Снайдер, 80-летнему актеру предложили пополнить и без того звездный состав «Громовержцев» от Marvel.

Якобы ему хотят доверить роль самого генерала Таддеуса Росса, также известного, как Красный Халк.

В пяти частях «Мстителей», на смену которым и пришли «Громовержцы», этот персонаж оставался за ныне умершим Уильямом Хертом.

На то, что Форда хотят задействовать в «Громовержцах», косвенно и перенос официального анонса фильма, чтобы актер успел освободиться от съемок в пятой части «Индианы Джонса».

С Фордом или без него, но актерский состав картины и так впечатляет. В нем снимаются Флоренс Пью в роли Елены Беловой, Дэвид Харбор играет Красного стража, в роли Зимнего солдата снимется Себастиан Стэн, а в Призрака перевоплотится Ханна Джон-Кэймен.