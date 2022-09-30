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1 час назад

Дэнни Бойл поставит танцевальную адаптацию "Матрицы"

Газета.Ru

Дэнни Бойл выступит как режиссер танцевальной адаптации научно-фантастического блокбастера "Матрица". Об этом сообщает Deadline.

Дэнни Бойл поставит танцевальную адаптацию "Матрицы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Премьера постановки "Освободи свой разум" по мотивам "Матрицы", описанной как "масштабное иммерсивное представление", состоится в октябре.

"Сочетая хип-хоп хореографию сотен танцоров с новейшим дизайном, зрители отправятся в захватывающее путешествие по "Матрице", - рассказали создатели проекта.

Бойл получил "Оскар" за фильм "Миллионер из трущоб".

Ранее режиссер руководил церемонией открытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, в которой было задействовано 7500 волонтеров, а также работал над серией музыкальных и танцевальных номеров.

Первая часть "Матрицы" вышла 1999 году. Фильм "Матрица. Воскрешение" была выпущен в 2021 году.

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