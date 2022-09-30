Дэнни Бойл поставит танцевальную адаптацию "Матрицы"

Дэнни Бойл выступит как режиссер танцевальной адаптации научно-фантастического блокбастера "Матрица". Об этом сообщает Deadline.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Премьера постановки "Освободи свой разум" по мотивам "Матрицы", описанной как "масштабное иммерсивное представление", состоится в октябре.

"Сочетая хип-хоп хореографию сотен танцоров с новейшим дизайном, зрители отправятся в захватывающее путешествие по "Матрице", - рассказали создатели проекта.

Ранее режиссер руководил церемонией открытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, в которой было задействовано 7500 волонтеров, а также работал над серией музыкальных и танцевальных номеров.