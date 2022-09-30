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7 часов назад

Порноактриса Джиа Лисса рассказала о трудностях съемок фильма «Кто там?

Газета.Ruиещё 1

Порноактриса Джиа Лисса рассказала о трудностях во время съемок фильма "Кто там?". Этим она поделилась в беседе с изданием Maxim. По словам актрисы, сложность заключалась в том, что все снималось одним кадром. Она уточнила, если кто-то совершит ошибку или забудет слова, то придется полностью переснимать сцену. Из-за этого приходилось много репетировать. "Было суперсложно и волнительно. Боялась, что сделаю что-то не в тайминге и на меня будут гнать", - рассказала Лисса. Девушка не отрицает, что ее позвали на съемки фильма в качестве пиар-хода, так как она является актрисой эротического жанра. Лисса отметила, что работа над картиной ей тоже была интересна - она получила новый опыт, который сможет в дальнейшем применить в "своих" съемках. Актриса призналась, что получила главную роль в большом фильме для взрослых. Триллер Владимира Маслова, Виталия Дудка и Михаила Морскова "Кто там?" вышел в прокат 15 сентября 2022 года. В ролях - Владимир Машков, Тихон Жизневский, Кирилл Кяро, Саша Бортич и Марьяна Спивак.

Порноактриса Джиа Лисса рассказала о трудностях съемок фильма «Кто там?
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Фильмы,Свои,Михаил Морсков,Марьяна Спивак,Тихон Жизневский,Кирилл Кяро,Владимир Маслов,Владимир Машков,
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