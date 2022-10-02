"Назад в будущее" – фантастический фильм от режиссера Роберта Земекиса и продюсера Стивена Спилберга, который вышел в 1985 году. Первый фильм трилогии завоевал сердца зрителей, до сих пор у него много фанатов и не зря. В картине есть множество деталей, которые заметны только внимательному зрителю.

Например, в самом начале фильма, 17-летний Марти встречает дока Брауна в 1985 году на парковке у торгового центра, который назывался "Две сосны". Когда Марти переносится назад в 1955 год, он случайно сбивает одну из двух сосен. После возращения в 1985 год из прошлого, Марти снова оказывается на том же месте, только торговый центр уже называется "Одинокая сосна".

Подробнее об этом моменте фильма смотрите в видео.