Дайан Крюгер сыграет Марлен Дитрих в новом сериале о легендарной актрисе

Дайан Крюгер сыграет Марлен Дитрих в предстоящем пятисерийном байопике о легендарной актрисе, сообщает Collider. Режиссером сериала станет турецкий постановщик Фатих Акин ("Головой о стену" и "Душевная кухня").

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За свою последнюю на сегодняшний день картину "Золотая перчатка" он получил главный приз Берлинского кинофестиваля. Акин, который также выступит сценаристом проекта, поставит байопик о Дитрих на основе книги дочери актрисы Марии Ривы "Моя мать Марлен". Дайан Крюгер будет одной из продюсеров сериала.

По мнению Акина, германо-американская актриса Дайан Крюгер — идеальный выбор для воплощения на экране Марлен Дитрих. "Никто не мог бы быть лучшим выбором, чем она. Марлен была не просто кинозвездой, но и женщиной в изгнании, немецкой иммигранткой в Америке, борцом сопротивления и многим другим", — объяснил свой выбор режиссер.