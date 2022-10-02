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2 часа назад

По прогнозам, сиквел "Аватара" соберет $649 млн в прокате

Газета.Ru

Компания Cinelytic прогнозируют, что сиквел «Аватара» соберет $649 млн в прокате США и Канады при бюджете в $250 млн. Отчет публикует The Variety.

По прогнозам, сиквел "Аватара" соберет $649 млн в прокате
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Примерно столько же ($600 млн.) фильм соберет впоследствии: за счет стримингов и других продаж.

Эксперты отмечают, что этот результат будет значительно ниже триумфального проката оригинальной ленты, которая собрала $773 млн в прокате.

Кроме того, «Аватар: Путь воды», по прогнозам, не сможет обогнать нашумевшую ленту с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик», которая с момента выхода собрала больше $700 млн на отечественном рынке и $1,5 млрд на мировом.

Премьера сиквела назначена на 16 декабря 2022 года. После нее планируется выпустить еще три части франшизы — в 2024, 2026 и 2028 годах.

Ранее сообщалось, что первый «Аватар» заработал $877 тыс. в повторном прокате.

Фильмы,Аватар,Том Круз,
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