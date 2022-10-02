Началась работа над новой частью «Американского пирога»

В Голливуде началась работа над новой частью комедии «Американский пирог». Создатели хотят снять «переосмысленную» версию популярной молодежной франшизы, пишет The Hollywood Reporter.

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Сценарий к нему напишет Сухата Дэй, которая сыграла в сериале «Белая ворона» и выступила режиссером в фильме «Определись, пожалуйста». Именно ей принадлежит идея нового взгляда на комедию. Детали сюжета пока не разглашаются, но известно, что комедия будет основана на ее оригинальной подаче.

Первая часть «Американского пирога» вышла в 1999 году. Затем было снято еще три части с основным актерским составом про жизнь выпускников старшей школы. После этого были выпущены пять «побочных» фильмов по франшизе.