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5 часов назад

Началась работа над новой частью молодежной комедии «Американский пирог»

Мир24

В Голливуде началась работа над новой частью комедии «Американский пирог». Создатели хотят снять «переосмысленную» версию популярной молодежной франшизы, пишет The Hollywood Reporter.

Началась работа над новой частью «Американского пирога»
Фото: Мир24Мир24

Сценарий к нему напишет Сухата Дэй, которая сыграла в сериале «Белая ворона» и выступила режиссером в фильме «Определись, пожалуйста». Именно ей принадлежит идея нового взгляда на комедию. Детали сюжета пока не разглашаются, но известно, что комедия будет основана на ее оригинальной подаче.

Первая часть «Американского пирога» вышла в 1999 году. Затем было снято еще три части с основным актерским составом про жизнь выпускников старшей школы. После этого были выпущены пять «побочных» фильмов по франшизе.

Напомним, ранее актер Райан Рэйнольдс рассказал, какой персонаж из «Людей X» появится в третьей части «Дедпула». А в Великобритании работают над четвертой частью «Дневник Бриджит Джонс».

Фильмы,Американский пирог,Белая ворона,
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