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1 час назад

Фильм «Сердце Пармы» вернул на экраны большое историческое российское кино

Слово и Дело

Фильм «Сердце пармы», снятый по книге писателя Алексея Иванова, стал возвращением большого исторического отечественного кино в киноиндустрию. Сюжетная линия разворачивается в XV веке. Происходит крещения Перми Великой, а в Москве на престоле закрепляется Иван Третий, государь всея Руси, сообщает РИА Новости. Съемки ленты проходили в городе Губаха. Для картины специально воссоздали форпост Усть-выми и центр древнего города Чердыни. В картине приняли участия актеры Евгений Миронов, Федор Бондарчук и трагически погибший 20 сентября Сергей Пускепалис. Премьера фильма назначена на 6 октября.

Фильм «Сердце Пармы» вернул на экраны большое историческое российское кино
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
Фильмы,Сергей Пускепалис,Евгений Миронов,Алексей Иванов,Федор Бондарчук,
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