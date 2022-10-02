Хоррор "Улыбка" собрал $22 млн за первые выходные проката

Как отмечает издание, это крайне успешное выступление для "Улыбки", производство которой обошлось Paramount примерно в $17 млн. Изначально картину планировалось выпустить только онлайн, однако она хорошо себя проявила на тестовых показах, и студия решилась на кинотеатральный релиз. Теперь в компании говорят, что фильм превзошел самые смелые ожидания и показал "сенсационный" результат.