Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
3 часа назад

Хоррор "Улыбка" собрал $22 млн за первые выходные проката

Газета.Ru

Психологический хоррор "Улыбка" режиссера-дебютанта Паркера Финна заработал $22 млн за первый уикенд в американском прокате, сообщает Variety.

Хоррор "Улыбка" собрал $22 млн за первые выходные проката
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лента обошла другую новинку недели — ЛГБТК-ромком "Дружки" Николаса Столлера ("Соседи. На тропе войны", "Немножко женаты"), которая собрала всего $4,8 млн и расположилась на четвертой строчке бокс-офиса.

Как отмечает издание, это крайне успешное выступление для "Улыбки", производство которой обошлось Paramount примерно в $17 млн. Изначально картину планировалось выпустить только онлайн, однако она хорошо себя проявила на тестовых показах, и студия решилась на кинотеатральный релиз. Теперь в компании говорят, что фильм превзошел самые смелые ожидания и показал "сенсационный" результат.

Фильмы,Немножко женаты,Николас Столлер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители