Хоррор "Улыбка" собрал $22 млн за первые выходные проката

Психологический хоррор "Улыбка" режиссера-дебютанта Паркера Финна заработал $22 млн за первый уикенд в американском прокате, сообщает Variety.
Лента обошла другую новинку недели — ЛГБТК-ромком "Дружки" Николаса Столлера ("Соседи. На тропе войны", "Немножко женаты"), которая собрала всего $4,8 млн и расположилась на четвертой строчке бокс-офиса.
Как отмечает издание, это крайне успешное выступление для "Улыбки", производство которой обошлось Paramount примерно в $17 млн. Изначально картину планировалось выпустить только онлайн, однако она хорошо себя проявила на тестовых показах, и студия решилась на кинотеатральный релиз. Теперь в компании говорят, что фильм превзошел самые смелые ожидания и показал "сенсационный" результат.