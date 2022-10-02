Вышел тизер фильма "Адипуруш" по индийскому эпосу "Рамаяна"

Кинокомпания T-Series представила первый тизер предстоящего приключенческого фильма "Адипуруш", снятого по мотивам древнеиндийского эпоса "Рамаяна" — одного из самых известных и популярных фольклорных текстов Индии. Ролик опубликован на YouTube-канале студии (для него доступны английские субтитры).