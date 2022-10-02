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56 минут назад

Вышел первый тизер фильма "Адипуруш" по индийскому эпосу "Рамаяна"

Газета.Ru

Кинокомпания T-Series представила первый тизер предстоящего приключенческого фильма "Адипуруш", снятого по мотивам древнеиндийского эпоса "Рамаяна" — одного из самых известных и популярных фольклорных текстов Индии. Ролик опубликован на YouTube-канале студии (для него доступны английские субтитры).

Вышел тизер фильма "Адипуруш" по индийскому эпосу "Рамаяна"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Главную роль в картине исполняет Прабхас Раджу Уппалапати ("Бахубали").

Сюжет эпоса посвящен жизни Рамы — седьмой аватары божества Вишну и старшего сына царя страны Кошалы Дашаратхи. В ходе приключений герой при помощи друзей и армии обезьян спасает свою жену Ситу, похищенную царем-демоном Раваной.

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