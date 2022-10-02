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1 час назад

Сборы IMAX-версии первого "Аватара" превысили $268 млн

Газета.Ru

Кассовые сборы IMAX-версии первой части "Аватара" Джеймса Кэмерона за все время после оригинального релиза ленты превысили $268 млн, сообщает Collider.

Сборы IMAX-версии первого "Аватара" превысили $268 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Это произошло после того, как в минувшие выходные картина собрала еще $3 млн. В сумме перевыпуск IMAX-версии заработал уже $10,7 млн, а всего в рамках текущего повторного проката "Аватар" взял $15 млн в Северной Америке и почти $40 млн в остальном мире.

Перевыпуск оригинальной картины приурочен к скорому выходу ее продолжения "Аватар: Путь воды", чья премьера назначена на 16 декабря 2022 года. Впоследствии планируется выпустить еще три части франшизы — в 2024, 2026 и 2028 годах.

Фильмы,Аватар,Джеймс Кэмерон,
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