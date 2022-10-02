Сборы IMAX-версии первого "Аватара" превысили $268 млн

Это произошло после того, как в минувшие выходные картина собрала еще $3 млн. В сумме перевыпуск IMAX-версии заработал уже $10,7 млн, а всего в рамках текущего повторного проката "Аватар" взял $15 млн в Северной Америке и почти $40 млн в остальном мире.