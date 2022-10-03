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1 час назад

Фильм ужасов «Улыбка» собрал 22 млн долларов за первый уикенд

Слово и Делоиещё 1

Психологический хоррор «Улыбка» стартовал в американском прокате 30 сентября. За первые выходные сборы фильма составили 22 млн долларов, передает издание Variety.

Фильм ужасов «Улыбка» собрал 22 млн долларов за первый уикенд
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Режиссером фильма ужасов выступил Паркер Финн. Сюжет разворачивается вокруг доктора Роуза Картера, работающего в психиатрическом отделении больницы в Нью-Джерси. Однажды к нему в пациенты попадает Лора Уивер, которая утверждает, что стала свидетельницей гибели своего профессора. После этого она начала видеть существо, которое приходит к ней под видом других людей и широко улыбается.

Фильм снят студией Paramount и обошелся примерно в 17 млн долларов. Изначально создатели киноленты хотели сделать ее эксклюзивом для стриминговых платформ, однако изменили свое решение после тестовых показов.Психологический хоррор «Улыбка» стартовал в американском прокате 30 сентября. За первые выходные сборы фильма составили 22 млн долларов, передает издание Variety.

Режиссером фильма ужасов выступил Паркер Финн. Сюжет разворачивается вокруг доктора Роуза Картера, работающего в психиатрическом отделении больницы в Нью-Джерси. Однажды к нему в пациенты попадает Лора Уивер, которая утверждает, что стала свидетельницей гибели своего профессора. После этого она начала видеть существо, которое приходит к ней под видом других людей и широко улыбается.

Фильм снят студией Paramount и обошелся примерно в 17 млн долларов. Изначально создатели киноленты хотели сделать ее эксклюзивом для стриминговых платформ, однако изменили свое решение после тестовых показов.

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