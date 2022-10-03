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4 часа назад

Российский триллер "Я иду играть" покажут на фестивале в США

Газета.Ru

Остросюжетный триллер "Я иду играть" российского режиссера Анны Зайцевой вошел в программу кинофестиваля в американском штате Техас. Об этом сообщает ТАСС.

Российский триллер "Я иду играть" покажут на фестивале в США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Показ фильма пройдет в секции Dark Matters. Ранее проект дебютировал на фестивале Fantasia в Канаде и на Московском международном кинофестивале.

В центре сюжета - школьница Дана, которая обнаруживает после загадочной смерти сестры в ее соцсетях тайное сообщество. В нем подростки проходят игру и в случае проигрыша рискуют потерять близких и даже собственную жизнь. Девочка вступает в игру, чтобы выяснить обстоятельства смерти сестры.

Фильмы,Анна Зайцева,
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