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2 часа назад

Нового Джеймса Бонда точно не сыграет молодой актер

Чемпионат.comиещё 1

Пока актер на роль нового Джеймса Бонда не объявлен, продюсер боевика «Не время умирать» Майкл Уилсон рассказал, почему кандидатом на роль Бонда никогда не станет молодой актер.

Нового Джеймса Бонда точно не сыграет молодой актер
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

По словам Уилсона, ранее создатели фильмов о Бонде рассматривали молодых актеров, однако потом поняли, что это плохая затея, поскольку агент 007 рассматривается исключительно как опытный человек, у которого за плечами не одно сражение.

В прошлом мы пытались рассматривать молодых актеров, но попытка этого провалилась. Помните, Бонд уже ветеран. У него есть некоторый опыт. Он, так сказать, человек, прошедший через войны. Он, вероятно, был в SAS или что-то в этом роде. Он не какой-нибудь школьник, который просто становится агентом. Вот поэтому нашим кандидатом будет кто-то старше 30 лет.

Последний актер, игравший Бонда — Даниэль Крейг. Он сыграл агента 007 в фильме «Не время умирать». Теперь создатели франшизы ищут нового актера.

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