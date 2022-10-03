Нового Джеймса Бонда точно не сыграет молодой актер

Пока актер на роль нового Джеймса Бонда не объявлен, продюсер боевика «Не время умирать» Майкл Уилсон рассказал , почему кандидатом на роль Бонда никогда не станет молодой актер.

По словам Уилсона, ранее создатели фильмов о Бонде рассматривали молодых актеров, однако потом поняли, что это плохая затея, поскольку агент 007 рассматривается исключительно как опытный человек, у которого за плечами не одно сражение.

В прошлом мы пытались рассматривать молодых актеров, но попытка этого провалилась. Помните, Бонд уже ветеран. У него есть некоторый опыт. Он, так сказать, человек, прошедший через войны. Он, вероятно, был в SAS или что-то в этом роде. Он не какой-нибудь школьник, который просто становится агентом. Вот поэтому нашим кандидатом будет кто-то старше 30 лет.