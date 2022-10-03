Каневский зашифровал послание любимой в «Бриллиантовой руке»

Актер и телеведущий Леонид Каневский зашифровал тайное предложение своей возлюбленной в фильме «Бриллиантовая рука». Спустя много лет он рассказал об этом в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

В кадре, когда контрабандисты загипсовали руку Никулину, они любуются своей работой. Звучит речь Каневского. Зрителям слышится фраза на иностранном языке: «Березина каманит». В реальности, это не тарабарщина и не выдуманный язык, а сокращение фразы. Березина — фамилия избранницы, а полностью выражение звучит: «Березина, Каневский манит». Таким образом Каневский сделал предложение своей любимой.