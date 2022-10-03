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1 час назад

Актер Каневский зашифровал предложение своей любимой в фильме «Бриллиантовая рука»

Слово и Дело

Актер и телеведущий Леонид Каневский зашифровал тайное предложение своей возлюбленной в фильме «Бриллиантовая рука». Спустя много лет он рассказал об этом в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Каневский зашифровал послание любимой в «Бриллиантовой руке»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В кадре, когда контрабандисты загипсовали руку Никулину, они любуются своей работой. Звучит речь Каневского. Зрителям слышится фраза на иностранном языке: «Березина каманит». В реальности, это не тарабарщина и не выдуманный язык, а сокращение фразы. Березина — фамилия избранницы, а полностью выражение звучит: «Березина, Каневский манит». Таким образом Каневский сделал предложение своей любимой.

Актер рассказал, что после съемок позвонил избраннице. Он признался, что увековечил ее имя в легендарной картине.

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