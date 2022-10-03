Драма «Пропавшая» обошла «Блондинку» по просмотрам

В обновленном ТОП-10 по просмотрам на платформе Netflix драма «Пропавшая» с Джерардом Батлером в главной роли сместила с верхней строчки «Б лондинку» с Аной де Армас .

Хотя история, в которой герой Батлера становится главным подозреваемым в странном исчезновении жены, набрала удивительной низкий рейтинг критиков, но очень понравилась зрителям.Также в первую тройку помимо «Пропавшей» и «Блондинки» вошел фильм «Темное наследие».Нашлось место в первой десятки и таким проектам, как «Лу», «Час пик», «Мистер и миссис Смит», «Блюз джазмена», «Отец Стю», «Семейка монстров» и «Элизиум: Рай не на Земле».