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2 часа назад

Драма «Пропавшая» с Джерардом Батлером обошла «Блондинку» по просмотрам

Inc-News

Драма «Пропавшая» с Джерардом Батлером обошла «Блондинку» по просмотрам. Нашумевшая картина про Мэрилин Монро упустила лидерство.

Драма «Пропавшая» обошла «Блондинку» по просмотрам
Фото: Inc-NewsInc-News

В обновленном ТОП-10 по просмотрам на платформе Netflix драма «Пропавшая» с Джерардом Батлером в главной роли сместила с верхней строчки «Блондинку» с Аной де Армас.

Хотя история, в которой герой Батлера становится главным подозреваемым в странном исчезновении жены, набрала удивительной низкий рейтинг критиков, но очень понравилась зрителям.Также в первую тройку помимо «Пропавшей» и «Блондинки» вошел фильм «Темное наследие».Нашлось место в первой десятки и таким проектам, как «Лу», «Час пик», «Мистер и миссис Смит», «Блюз джазмена», «Отец Стю», «Семейка монстров» и «Элизиум: Рай не на Земле».

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