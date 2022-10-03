«Дисней» окончательно покидает российский рынок

Компания «Дисней» удалила свои российские сайты и аккаунты в соцсетях. Россия также исчезла из списка стран, где есть филиал этой голливудской студии.
Информация о том, что московский офис «Диснея» закрылся и сотрудников распустили, ходит по индустрии уже в течение месяца, говорит директор по развитию направления «Кино и сериалы» маркетингового агентства «Сало» Александр Голубчиков:
— Видимо, сейчас, пока у нас не нормализуется международная обстановка, в легальном поле мы диснеевской продукции уже не увидим. Досадно, что и «Аватар» до нас, очевидно, не дойдет. Если даже сейчас пойдет какая-то история с независимыми дистрибьюторами, то «Дисней» вряд ли будет с ними работать, поэтому, скорее всего, придется пользоваться альтернативными источниками контента.
— Могут ли быть рабочими схемы, по которым пошли, например, бывшие работники Sony, создав новую российскую компанию, хотя какие-то громкие голливудские релизы за последние месяцы они так и не привезли?
— Громких голливудских релизов ни Sony, ни бывшая Universal сейчас вряд ли смогут получить, потому что голливудские студии пока не готовы продавать на Россию свой контент ни через каких распространителей контента. Вернее, команда, которая работала в этих компаниях, сейчас ориентирована на большое российское кино, которое может принести хороший доход в прокате. Но, во-первых, таких фильмов не так много и, конечно, за этот пирог сейчас будут бороться. Скорее всего, работники компании «Дисней» найдут себе применение либо в компаниях, которые ранее занимались дистрибуцией голливудского контента, либо организуют свою компанию, как это сделали команды Universal и Sony, но, больших фильмов, благодаря которым можно было бы содержать офис, команду, все-таки не так много. Скорее всего, количество дистрибьюторов будет небольшим, и команда все-таки разбежится по тем компаниям, которые уже появились на рынке.
В начале сентября руководители российских офисов и Universal и Sony объявили, что открыли новые компании, где теперь работают их сотрудники — это компании «Атмосфера кино» и «Контент-клуб».