«Дисней» окончательно покидает российский рынок

— Громких голливудских релизов ни Sony, ни бывшая Universal сейчас вряд ли смогут получить, потому что голливудские студии пока не готовы продавать на Россию свой контент ни через каких распространителей контента. Вернее, команда, которая работала в этих компаниях, сейчас ориентирована на большое российское кино, которое может принести хороший доход в прокате. Но, во-первых, таких фильмов не так много и, конечно, за этот пирог сейчас будут бороться. Скорее всего, работники компании «Дисней» найдут себе применение либо в компаниях, которые ранее занимались дистрибуцией голливудского контента, либо организуют свою компанию, как это сделали команды Universal и Sony, но, больших фильмов, благодаря которым можно было бы содержать офис, команду, все-таки не так много. Скорее всего, количество дистрибьюторов будет небольшим, и команда все-таки разбежится по тем компаниям, которые уже появились на рынке.