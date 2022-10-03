Комедии, которые стопроцентно поднимут настроение

Для тех, кто не знает на каком фильме остановиться, «Рамблер» собрал топ-5 комедий, которые гарантированно заставят вас улыбнуться.

Фото: Кадр из фильма "Убийство на яхте" Кадр из фильма "Убийство на яхте"

«Мальчишник в Вегасе» (2009)

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Они мечтали провести незабываемый мальчишник в Вегасе, но теперь им предстоит вспомнить, что именно на нем произошло: что за ребенок сидит в шкафу, как в ванную попал тигр, почему у одного из них нет зуба… В главных ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Галифианакис и Джастин Барта.

«Притворись моей женой» (2011)

Чтобы завоевать красотку, холостяк по имени Дэнни делает вид, что женат и имеет двоих детей. Правда, его новая избранница хочет познакомиться с его супругой, и главный герой просит знакомую коллегу на время сыграть роль его семьи. Что тут может пойти не по плану? В главных ролях ремейка комедии 1960-х годов: Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер.

«Поймай толстуху, если сможешь» (2013)

Дерзкая комедия о молодом человеке по имени Сэнди, который однажды узнает, что кто-то умудрился воспользоваться его именем и кредитной картой. Каково же было его изумление, когда мошенницей оказалась девушка с внешностью типичной американской мамаши. В главных ролях: Джейсон Бейтман и Мелисса Маккартни.

«Убийство на яхте» (2019)

Американская супружеская пара Ник и Одри Шпиц, полицейский и парикмахерша, наконец-то отправляются в отпуск в Европе. В самолете они знакомятся с английским аристократом, который приглашает их провести время на яхте дяди – известного миллиардера. Правда, вдруг престарелого главу семейства убивают при загадочных обстоятельствах, а главными подозреваемыми становятся американцы. В главных ролях: Дженнифер Энистон, Адам Сэндлер, Люк Эванс и другие.

Кадр из фильма "Убийство на яхте"

«Главный герой» (2021)

Фантастическая экшен-комедия с Райаном Рейнольдсом о банковском клерке, который обнаруживает, что он персонаж видеоигры. Его совершенно не волнует, что его компанию грабят по несколько раз на дню, а улицы города напоминают зону военных действий. Единственное, чего ему не хватает — идеальной девушки, к которой у него имеется точный список требований. Однажды он встречает красотку, точь-в-точь как в его мечтах. Это знакомство изменит не только главного героя, но и перевернет весь его привычный мир.