Кино 90-х: как на самом деле снимали «Красотку»

Картина "Красотка" с Джулией Робертс и Ричардом Гиром вышла на экраны в 1992 году, но до сих пор считается одной из самых романтичных мелодрам. О том, как создавался культовый фильм, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Красотка" Кадр из фильма "Красотка"

«Красотка» — бесспорная современная классика. В 90-х фильм сделал тогда еще никому не известную Джулию Робертс суперзвездой и стал настоящим феноменом, собрав почти полмиллиарда долларов по всему миру.

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Однако съемочный процесс, кастинг, согласование сценария были совсем не простыми. Несмотря на популярность картины, мы готовы поспорить, что вы многого не знаете о «Красотке».

Неожиданные детали производства культового фильма:

- «Красотка» — типичная романтическая комедия для хорошего настроения, но первоначальный финал фильма был довольно напряженным.

Так, в оригинальном сценарии Эдвард и Вивиан не остаются вместе. Мужчина выбрасывает Вивиан из машины вместе с деньгами, которые заплатил ей за выходные.

Но, когда Disney взялись за продюсирование картины, в сценарий были внесены кардинальные изменения, чтобы превратить его в современную сказку, которая понравится публике.

- Несколько актрис пробовались на роль Вивиан до того, как была выбрана Джулия Робертс. Причем в Disney как раз были против кандидатуры Робертс, потому как ее имя тогда мало кто знал. Тогда роль была предложена другим актрисам, но они либо не могли сниматься в фильме, либо категорически отказывалась от роли. Позже Джулию прослушали на роль еще раз.

- Когда «Красотка» только вышла в производство, она называлась "3000 долларов". Сам сценарий был сильно мрачнее финального, Вивиан была наркоманкой и отношения с Эдвардом у нее были деловые. Однако Disney способствовал тому, что сценарий стал романтичным и сказочным, и, когда Робертс прослушивалась на роль во второй раз, ее кандидатура казалась намного более подходящей к такому варианту сценария. Тогда сомнений в выборе актрисы не осталось.

- Весь мир был влюблен в заливистый смех Джулии Робертс в "Красотке", но на самом деле актрису было очень сложно рассмешить. Во время сцены, где Вивиан смотрит кино Робертс не могла убедительно рассмеяться. Поэтому режиссер картины Гарри Маршалл расположился за кадром и щекотал ей ноги, чтобы добиться желаемого результата.

- Ричард Гир несколько раз отвергал предложение сняться в «Красотке». Тогда режиссер пошел на крайние меры и отправил Джулию Робертс в Нью-Йорк, чтобы поговорить с Гиром и попытаться убедить его. Она написала «Пожалуйста, скажи да» на стикере и показала его Гиру, пока он разговаривал по телефону с Маршаллом. Гир не устоял перед очаровательной красоткой и наконец согласился.

- На самом деле волосы Джулии Робертс темные, поэтому для фильма они были окрашены в рыжий цвет. Это стало проблемой во время знаменитой сцены в ванне с пеной. Пена для ванны смывала цвет с волос и съемочной группе пришлось не просто, чтобы этого не было видно в кадре.

Кадр из фильма "Крастотка"

- Ричард Гир, Джулия Робертс и режиссер Гарри Маршалл поклялись никогда не делать сиквела "Красотки", если не будут задействованы все трое. Учитывая, что Маршалл недавно скончался, продолжение кажется маловероятным. Тем не менее, команда воссоединилась для фильма 1999 года « Сбежавшая невеста» .

- Культовый момент, когда Эдвард захлопывает шкатулку с драгоценностями, когда Вивиан тянется к нему, — импровизация. В сценарии этого не было. На самом деле, они сделали несколько дублей, где Гир просто дарит ожерелье Робертс, но Маршаллу это показалось скучным. Поэтому он отвел Гира в сторону и сказал ему захлопнуть коробку, когда Робертс потянется за ожерельем. Ее реакция в фильме на 100% искренняя.

Кадр из фильма "Красотка"

- Ожерелье Вивиан на самом деле чрезвычайно дорогое. Оно стоит четверть миллиона долларов, и продюсерам пришлось согласиться на очень строгие требования, чтобы использовать его в фильме .К счастью, ювелирный магазин согласился одолжить им ожерелье для съемок с оговоркой, что в любое время рядом с ним должен присутствовать вооруженный охранник. Поэтому в каждой сцене, где вы видите Вивиан с ожерельем, рядом с камерой стоит вооруженный охранник.