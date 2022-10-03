Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
2 часа назад

Вышел новый трейлер фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда»

Kinobugle.ruиещё 3

Студия Marvel представили новый трейлер своего ближайшего блокбастера «Черная Пантера: Ваканда навсегда», в котором вибраниумный костюм Черной пантеры примерит на себе Шури — сестра Т`Чаллы.

Вышел новый трейлер фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда»
Фото: Kinobugle.ruKinobugle.ru

Ваканде грозит угроза из морских глубин. Повелитель местного аналога Атлантиды – мутант Нэмор, готов развязать войну. При этом африканская страна лишилась своего защитника – короля Т`Чаллы. Его мать, королева Рамонда и гениальная изобретательница Шури, делают все, чтобы защитить свою родину.

Райан Куглер снова написал сценарий и срежиссировал. К своим ролям вернуться Летишиа Райт, Мартин Фриман, Анджела Бассетт, Лупита Нионго, Данай Гурира, Уинстон Дьюк. Среди новичков Теноч Уэрта в роли Нэмора и Доминик Торн в роли Рири Уильямс известной также, как Железное сердце.

Премьера состоится уже 11 ноября. В России фильм официально показан не будет.

Фильмы,Анджела Бассетт,Райан Куглер,Мартин Фриман,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители