Вышел новый трейлер фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда»

Студия Marvel представили новый трейлер своего ближайшего блокбастера «Черная Пантера: Ваканда навсегда», в котором вибраниумный костюм Черной пантеры примерит на себе Шури — сестра Т`Чаллы.

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Ваканде грозит угроза из морских глубин. Повелитель местного аналога Атлантиды – мутант Нэмор, готов развязать войну. При этом африканская страна лишилась своего защитника – короля Т`Чаллы. Его мать, королева Рамонда и гениальная изобретательница Шури, делают все, чтобы защитить свою родину.

Райан Куглер снова написал сценарий и срежиссировал. К своим ролям вернуться Летишиа Райт, Мартин Фриман, Анджела Бассетт, Лупита Нионго, Данай Гурира, Уинстон Дьюк. Среди новичков Теноч Уэрта в роли Нэмора и Доминик Торн в роли Рири Уильямс известной также, как Железное сердце.