Актер из "Реальных пацанов" рассказал о любимых комедиях

«Рамблер» поговорил с актером и певцом Владимиром Селивановым (псевдоним VAVAN), известным по сериалу «Реальные пацаны» о творчестве, семье, музыке и кино. Три самые любимые комедии артиста — в материале.

Фото: Кадр из сериала "Реальные пацаны" Кадр из сериала "Реальные пацаны"

«Тупой и еще тупее»

Комедия, рассказывающая о приключениях двух друзей, главные роли в которой сыграли Джим Керри и Джефф Дэниэлс, в середине 1990-х годов была очень популярна у зрителей. Отправившиеся в путешествие через всю страну приятели постоянно попадают в какие-то переделки, а неудачи, кажется, следуют за ними по пятам.

"Впритык"

Архитектор по имени Питер готовится стать отцом и отправляется в путешествие, чтобы успеть к моменту рождения своего первенца. В силу некоторых обстоятельств совершить авиаперелет он не может, поэтому ему приходится совершить свой путь в автомобиле инфантильного актера по имени Итан, который не расстается с урной с прахом своего отца и маленьким бульдогом.

"Евротур"

Скотта перед выпускным бросает девушка и он делится своими переживаниями с другом по переписке из Германии, которого называет Майк. Он совершенно уверен, что это парень, поэтому когда Микки (оказавшаяся девушкой) пишет, что приезжает в Америку, Скотт отвечает отказом на предложение о встрече и оскорбляет ее. Узнав же, что все это время общался в девушкой, он пытается извиниться перед ней, но она не отвечает. Скотт со своим лучшим другом отправляется в Европу, чтобы попросить прощения лично.