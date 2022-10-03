Новый триллер с Гибсоном покажут в российских кинотеатрах

Новый триллер с Мэлом Гибсоном покажут в российских кинотеатрах. В российском прокате картина стартует уже 3 ноября.
Новый остросюжетный фильм с Мэлом Гибсоном в главной роли смогут увидеть российские зрители.Кинокомпания Global Film выпустит в российский прокат триллер под названием «В эфире» 3 ноября текущего года.
В центре сюжета эксцентричный радио-диджей, жизнь которого резко меняет ночной звонок от, казалось бы, обычного радиослушателя.
Главному герою придется сменить привычную обстановку для того, чтобы в странной игре на выживание суметь спастись.
Эту ленту по мотивам знаменитой короткометражки Talk снял Ромуальд Буланжер, который сам же и написал сценарий.