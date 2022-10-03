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1 час назад

Новый триллер с Мэлом Гибсоном покажут в российских кинотеатрах

Inc-News

Новый триллер с Мэлом Гибсоном покажут в российских кинотеатрах. В российском прокате картина стартует уже 3 ноября.

Новый триллер с Гибсоном покажут в российских кинотеатрах
Фото: Inc-NewsInc-News

Новый остросюжетный фильм с Мэлом Гибсоном в главной роли смогут увидеть российские зрители.Кинокомпания Global Film выпустит в российский прокат триллер под названием «В эфире» 3 ноября текущего года.

В центре сюжета эксцентричный радио-диджей, жизнь которого резко меняет ночной звонок от, казалось бы, обычного радиослушателя.

Главному герою придется сменить привычную обстановку для того, чтобы в странной игре на выживание суметь спастись.

Эту ленту по мотивам знаменитой короткометражки Talk снял Ромуальд Буланжер, который сам же и написал сценарий.

Фильмы,Мэл Гибсон,
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