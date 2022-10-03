Уилл Смит вернулся на экран с трейлером фильма «Освобождение»

«На протяжении карьеры я отказывался от многих фильмов, посвящённых теме рабства. Я никогда не хотел показывать нас такими. А потом мне попала в руки это фотография», - рассказал Смит в беседе с The Hollywood Reporter. «И это фильм не о рабстве. Это фильм о свободе. Это фильм о стойкости. Это фильм о вере».