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1 час назад

Уилл Смит вернулся на экран с эмоциональным трейлером нового фильма «Освобождение»

Inc-News

Это первое появление 54-летнего актёра на экране после громкого инцидента с рукоприкладством на прошедшей церемонии вручения «Оскара».

Уилл Смит вернулся на экран с трейлером фильма «Освобождение»
Фото: Inc-NewsInc-News

Apple TV+ опубликовала первый трейлер новой драмы о рабстве «Освобождение». В кинотеатрах и на цифровой платформе он выйдет 9-го декабря.

Главную роль в картине играет Уилл Смит, и это его первый проект после столкновения на церемонии вручения «Оскара» этого года с комиком Крисом Роком. Напомним, Смит тогда заступился за жену Джаду Пинкетт, ударив Рока по лицу за неудачную шутку.

На съёмки «Освобождения» режиссёра Антуана Фукуа вдохновили фотографии 1893-го года, иллюстрирующие последствия рабства. На одной из них был изображён темнокожий мужчина со шрамами, оставшимися после ударов кнутом.

«На протяжении карьеры я отказывался от многих фильмов, посвящённых теме рабства. Я никогда не хотел показывать нас такими. А потом мне попала в руки это фотография», - рассказал Смит в беседе с The Hollywood Reporter. «И это фильм не о рабстве. Это фильм о свободе. Это фильм о стойкости. Это фильм о вере».

Фильмы,Оскар,Антуан Фукуа,Уилл Смит,Apple,
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