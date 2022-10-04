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14 минут назад

Отреставрированный фильм "Летят журавли" выйдет в прокат

Газета.Ru

Отреставрированная версия военной драмы режиссера Михаила Калатозова и оператора Сергея Урусевского "Летят журавли" выйдет в российских кинотеатрах 13 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция".

Отреставрированный фильм "Летят журавли" выйдет в прокат
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Летят журавли" покажут в кинотеатрах по всей России.

"Киноконцерн "Мосфильм" и телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" не просто выпускают фильм "Летят журавли" на большие экраны. Зрители увидят покадрово восстановленный в лабораториях киноконцерна и воссозданный в формате 4K шедевр", - уточнили в пресс-службе.

В основу сценария фильма легла пьеса Виктора Розова "Вечно живые", написанная в 1943 году. Главные роли в фильме исполнили Татьяна Самойлова и Алексей Баталов.

Фильм "Летят журавли" получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля (1958 год).

"Клод Лелуш, которому посчастливилось оказаться на площадке у Калатозова когда снимали сцену на лестнице, был настолько поражен увиденным, что решил сменить профессию оператора-документалиста на режиссера художественного кино и, кроме того, даже не видя финального материала, убедил директора Каннского фестиваля пригласить "Летят журавли" в основную программу. Искушенная каннская публика не могла сдержать слез на премьере фильма", - рассказывал директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое телевидение" Иван Кудрявцев.

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