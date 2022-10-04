Отреставрированный фильм "Летят журавли" выйдет в прокат

"Клод Лелуш, которому посчастливилось оказаться на площадке у Калатозова когда снимали сцену на лестнице, был настолько поражен увиденным, что решил сменить профессию оператора-документалиста на режиссера художественного кино и, кроме того, даже не видя финального материала, убедил директора Каннского фестиваля пригласить "Летят журавли" в основную программу. Искушенная каннская публика не могла сдержать слез на премьере фильма", - рассказывал директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое телевидение" Иван Кудрявцев.