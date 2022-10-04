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48 минут назад

Таисса Фармига сыграет в сиквеле «Проклятия монахини»

runews24.ru

Релиз кинокартины состоится 8 сентября 2023 года.

Таисса Фармига сыграет в сиквеле «Проклятия монахини»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Издание Deadline пишет, что Таисса Фармига вернётся к роли сестры Айрин в фильме ужасов «Проклятие монахини-2».

В фильме также сыграет Сторм Рейд из «Эйфории». Режиссёром хоррора назначен Майкл Чавес, ранее работавший над «Заклятием-3: По воле дьявола».

Сценарий к кинокартине написала Акела Купер, Йен Голдберг и Ричард Найнг его отредактировали.

В первом фильме «Проклятие монахини» рассказывается о расследовании cамоубийства молодой монахини. Его ведёт священник Энтони Бёрк и молодая послушница Айрин.

Они сталкиваются со зловещей силой, принявшей образ демонической монахини.

Фильмы,Проклятие монахини,Эйфория,
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