Таисса Фармига сыграет в сиквеле «Проклятия монахини»

Релиз кинокартины состоится 8 сентября 2023 года.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Издание Deadline пишет, что Таисса Фармига вернётся к роли сестры Айрин в фильме ужасов «Проклятие монахини-2».

В фильме также сыграет Сторм Рейд из «Эйфории». Режиссёром хоррора назначен Майкл Чавес, ранее работавший над «Заклятием-3: По воле дьявола».

Сценарий к кинокартине написала Акела Купер, Йен Голдберг и Ричард Найнг его отредактировали.

В первом фильме «Проклятие монахини» рассказывается о расследовании cамоубийства молодой монахини. Его ведёт священник Энтони Бёрк и молодая послушница Айрин.