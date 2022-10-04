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36 минут назад

Российский фильм "Сердце пармы" произвел фурор

Диана Товсепова

44-ый Московский международный кинофестиваль открыл фильм Антона Мегердичева “Сердце пармы”. Премьерный показ картины завершился овациями.

Картина, созданная по одноименному бестселлеру Алексея Иванова, разворачивается вокруг рожденного в тайге князя Михана. Герой, выросший среди языческих культов, шаманов и темных духов, ведьму-ламию Тичерть. Ведьма, принимающая облик дикого зверя, становится любовью всей жизни князя Михана.

В главных ролях снимались Александр Кузнецов (“Скиф”, “Лермонтов”) и Елена Ербакова. Также в съемках экшн-драмы принимали участие Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Федор Бондарчук.

Зрители смогут увидеть картину на больших экранах в октябре, но трейлер доступен уже сейчас.

Ранее мы писали об актерах, которые добились успеха только после 35 лет.

Фильмы,Видео,Лермонтов,Скиф,Антон Мегердичев,Сергей Пускепалис,Евгений Миронов,Алексей Иванов,Федор Бондарчук,Александр Кузнецов,
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