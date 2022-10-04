Российский фильм "Сердце пармы" произвел фурор

44-ый Московский международный кинофестиваль открыл фильм Антона Мегердичева “Сердце пармы”. Премьерный показ картины завершился овациями.

Картина, созданная по одноименному бестселлеру Алексея Иванова, разворачивается вокруг рожденного в тайге князя Михана. Герой, выросший среди языческих культов, шаманов и темных духов, ведьму-ламию Тичерть. Ведьма, принимающая облик дикого зверя, становится любовью всей жизни князя Михана.

Зрители смогут увидеть картину на больших экранах в октябре, но трейлер доступен уже сейчас.