Российский фильм "Сердце пармы" произвел фурор

44-ый Московский международный кинофестиваль открыл фильм Антона Мегердичева “Сердце пармы”. Премьерный показ картины завершился овациями.
Картина, созданная по одноименному бестселлеру Алексея Иванова, разворачивается вокруг рожденного в тайге князя Михана. Герой, выросший среди языческих культов, шаманов и темных духов, ведьму-ламию Тичерть. Ведьма, принимающая облик дикого зверя, становится любовью всей жизни князя Михана.
В главных ролях снимались Александр Кузнецов (“Скиф”, “Лермонтов”) и Елена Ербакова. Также в съемках экшн-драмы принимали участие Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Федор Бондарчук.
Зрители смогут увидеть картину на больших экранах в октябре, но трейлер доступен уже сейчас.
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