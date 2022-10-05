3 новые дорамы о любви, которые обязательно надо посмотреть

Тема любви в южнокорейских сериалах поистине неисчерпаема. Умело облекая романтические истории в сложные многоплановые сюжеты, режиссеры каждый раз предлагают зрителям новые оригинальные истории. Представляем вам три дорамы, которые имели грандиозный успех у зрителей всего мира, потому что рассказали о любви так, как еще не рассказывал никто.

Фото: Antenna Daily Antenna Daily

«Красная манжета»

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Альтернативная история Золушки, которая, однако, не спешит изменить свое социальное положение. Одна из самых рейтинговых дорам этого года.

Сагык*, в основе которого борьба за трон и личное счастье кронпринца и придворной дамы. Историко-романтическая драма начинается как сказка: с первого кадра чудесные осты** погружают в необычайно красивый мир королевского дворца. Но не стоит обманываться – этот мир так же полон жестокости, страха, предательств и борьбы за власть.

Сюжет фильма

Наследный принц Ли Сан жив только благодаря любви и привязанности своего деда-тирана, казнившего ненавистного сына. В характере принца сочетаются терпение и требовательность, самоуверенность и вспыльчивость. Он должен решить много государственных дел, показать деду свою кроткость и силу. Но на его пути стоит странная придворная дама, воспоминания о которой с раннего детства терзают принца.

На пути главного героя встанет странная придворная дама, воспоминания о которой с раннего детства терзают принца

Он то приближает её к себе, то прогоняет, то защищает, то угрожает. Но и она не из тех, кто рвется попасть в покои будущего короля любой ценой. Отважная, дерзкая, умная, но верная и преданная своему правителю, она понимает, что любовь принца сулит ей не только счастье, но и отречение от свободной жизни и любимых занятий. Достаточно ли ей роли наложницы, ведь она понимает, что у Ли Сана на второй чаше весов целое государство?На фоне обворожительной романтической истории неожиданно раскрывается тема дворцовых интриг, женской силы и мести. Не обошлось и без комедийных моментов, удачно вписанных в общую канву драмы.

*Сагык — на корейском языке означает историческая драма**OST — оригинальный саундтрек

Жанр: историческая драма Страна: Южная Корея, 2022 год В ролях: Ли Чун Хо, Ли Се Ён, Кан Хун, Ким О Бок, Ли Мин Джи, Ким Ми Ра. Рейтинг «Кинопоиска» — 8.2

«Клетки Юми»

Если вы любите шутки про тараканов в голове, которые руководят жизнью человека и заставляют его совершать самые нелепые глупости, то эта дорама вам обязательно понравится. И совершенно точно – вы от души посмеетесь над ней!

Сюжет фильма

Представьте себе обычную офисную служащую, которой по каким-то причинам сложно выражать свои чувства. Ее предаёт парень, и она очень тяжело переживает разрыв этих отношений. Но простая на первый взгляд история рассказывается через внутренний мир героини. Мы видим целую деревню мультяшных клеток, которые живут в голове прекрасной Юми и управляют её настроением и поведением.

Мы видим целую деревню мультяшных клеток, которые живут в голове прекрасной Юми и управляют её настроением и поведением

Клетки эмоций, разума, моды, голода, страха и самый экстравагантный – Вожделезавр, отвечающий за страсть и влечение к мужчинам, гуляют по деревне в голубых костюмчиках и посылают сигналы девушке, которая не понимает, что происходит в её жизни. А все оказывается просто: это бушуют клетки. Когда Истеричность крушит все вокруг – героиня злится, клетки Голода мешают мозгу думать, поэтому Юми как под гипнозом отправляется к холодильнику. Но жизнь героини постепенно меняется, она встречает новую любовь (надолго ли?), учится искать радость в мелочах и наконец-то по-настоящему живёт! В сериале всего 14 серий, поэтому посмотреть его можно за несколько дней. Если история покажется вам незавершенной, ждите второй сезон, продюсеры уже обещали интригу и много юмора. Дорама снята на основе одноименного очень популярного вебтуна.

Жанр: романтическая комедия Страна: Южная Корея, 2021 год В ролях: Ким Го Ын, Ан Бо Хён, Кан Чхан Ян, Чон Су Джи, Сим Хе Рим, Чон Хо Ён, Чхве Мин Хо Рейтинг «Кинопоиска» — 8.0

«Счастье»

Южнокорейская киноиндустрия необыкновенно быстро реагирует на все происходящее в мире и потому приятно удивляет поклонников дорам новыми сценариями с актуальной проблематикой. Сериал «Счастье» – одно из самых ярких подтверждений этому.

Сюжет детективного фэнтези разворачивается в период, когда вирусные заболевания следуют один за другим, но общество привыкло и научилось быстро локализовывать эти вспышки. В этот же раз все пошло не по плану. Дорама предлагает нам почти апокалиптическую картину мира – люди превращаются в зомби-вампиров не то после принятия особого лекарства, не то это просто заражаются новым вирусом.

Сюжет фильма

В борьбу с заразой вступают трое полицейских: Юн Сэ Бом – агент специального отряда полиции, эта героиня решительна, амбициозна, иногда излишне суетлива и не лишена юмора, Чон И Хён – детектив с аналитическим складом ума из отдела по насильственным преступлениям, и Хан Тэ Сок – руководитель кризисного центра, который изначально знает больше, чем говорит.

Три полицейских, встанут на защиту людей в постапокалиптическом мире

Чем сериал отличается от подобных зомбо историй? Во-первых, здесь нет ужасов-кровищи-жести. Да, больные, похожие на вампиров, есть. Да, крови много, но она не льется ручьями, а размазывается по полу. Нет, сюжет строится не только на ужасах: в триллере много интересно развивающихся параллельных линий и сложных судеб.

Во-вторых, в дораме, как в жизни, все уже настолько привыкли к возможным инфекциям, что не воспринимают их как нечто из ряда вон. Скорее, это просто повседневные рабочие моменты, которые надо решать. Но именно этим и интересна дорама: многоплановостью, другим взглядом на проблему и черным восхитительным юмором.

Где же любовь – спросите вы. В каждом кадре – отвечает режиссер. Это и любовь к зараженной жене, и любовь, похожая на необходимость, но уже заставляющая присмотреться поближе, и любовь к жизни вопреки всем прогнозам врачей-инфекционистов. А что касается странного названия, то, наверное, оно означает, что иногда счастье – это когда ничего не происходит.

Кстати, это первая дорама для Пак Хён Сика после возвращения из армии. А Хан Хё Чжу в этом проекте вернулась в индустрию после пятилетнего перерыва (в 2016 году она снималась в «W: Меж двух миров»).

Жанр: фэнтези, детектив, триллер Страна Южная Корея, 2021 год. В ролях: Хан Хё Джу, Пак Хён Сик, Чо У Джин, Ли Джун Хёк, Пэк Хён Джин, Пэ Хэ Сон Рейтинг «Кинопоиска» — 8.1.