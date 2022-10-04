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1 час назад

Актер из "Ходячих мертвецов" Норман Ридус сыграет в фильме Джеффа Николса "The Bikeriders"

Газета.Ru

Звезда "Ходячих мертвецов" Норман Ридус пополнит актерский состав фильма "The Bikeriders" ("Байкеры"). Об этом сообщает Deadline. Режиссер и сценарист картины - Джефф Николс, известный по таким проектам, как "Мад", "Укрытие", "Долгий путь домой". В ролях - Джоди Комер, Том Харди, Остин Батлер, Майкл Шеннон, Бойд Холбрук, Дэймон Херриман. История грядущей ленты вдохновлена книгой фотографа Дэна Лиона "Байкеры". Фильм представляет собой оригинальную историю, действие которой разворачивается в 1960-х после возникновения вымышленного мотоклуба. Ридус наиболее известен благодаря роли Дэрила Диксона в сериале "Ходячие мертвецы". В фильмографии актера более 70 работ. Он также принял участие в создании игры японского разработчика Хидэо Кодзимы "Death Stranding". Ридус сыграл главного героя истории Сэма Бриджеса. 27 сентября 2022 года Ридус получил звезду на Аллее славы.

Актер из "Ходячих мертвецов" Норман Ридус сыграет в фильме Джеффа Николса "The Bikeriders"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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