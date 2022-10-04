Актер из "Ходячих мертвецов" Норман Ридус сыграет в фильме Джеффа Николса "The Bikeriders"

Звезда "Ходячих мертвецов" Норман Ридус пополнит актерский состав фильма "The Bikeriders" ("Байкеры"). Об этом сообщает Deadline. Режиссер и сценарист картины - Джефф Николс, известный по таким проектам, как "Мад", "Укрытие", "Долгий путь домой". В ролях - Джоди Комер, Том Харди, Остин Батлер, Майкл Шеннон, Бойд Холбрук, Дэймон Херриман. История грядущей ленты вдохновлена книгой фотографа Дэна Лиона "Байкеры". Фильм представляет собой оригинальную историю, действие которой разворачивается в 1960-х после возникновения вымышленного мотоклуба. Ридус наиболее известен благодаря роли Дэрила Диксона в сериале "Ходячие мертвецы". В фильмографии актера более 70 работ. Он также принял участие в создании игры японского разработчика Хидэо Кодзимы "Death Stranding". Ридус сыграл главного героя истории Сэма Бриджеса. 27 сентября 2022 года Ридус получил звезду на Аллее славы.