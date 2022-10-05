Сценарий «Зеркала» Андрея Тарковского выставили на торги

В аукционном доме «Литфонд» выставлен на торги машинописный сценарий к кинокартине режиссера Андрея Тарковского «Зеркало». Об этом сообщает ТАСС.

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Стартовая цена за него составляет 1,8 миллиона рублей. Речь идет о самой ранней редакции сценария от 1972 года.

На последних пяти страницах сценария сопроводительная записка Тарковского: «Прежде чем приступить к режиссерской разработке этого сценария, авторы хотят внести в него некоторые изменения с целью уточнить и обогатить идею будущего кинопроизведения и время действия событий, в нем изложенных». Аукцион запланирован на 6 октября.