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2 часа назад

Героиню из мультфильма «Скуби-Ду» официально признали ЛГБТ+ персонажем

FBM.ruиещё 1

Создатели мультфильма «Скуби-Ду: Шалость или сладость» официально признали нетрадиционную сексуальную ориентацию одного из главных персонажей картины — Велмы. В мультфильме продемонстрировали, что ее привлекают другие девушки. Об этом информирует издание Huffpost.

Героиню из «Скуби-Ду» официально признали ЛГБТ+ персонажем
Фото: FBM.ruFBM.ru

По информации источника, в новом мультфильме Велма влюбляется в женского героя — дизайнера костюмов по имени Коко Дьябло. Поклонники данного проекта уже давно выдвигали теории о принадлежности Велмы к ЛГБТ-сообществу.

О сексуальной ориентации персонажа рассуждал сценарист мультфильма Джеймс Ганн и продюсер Тони Червоне, которые работали над другими картинами этой франшизы. Однако тогда студия Warner Bros. не разрешала открыто демонстрировать принадлежность этой героини к сексуальному меньшинству.

Мультфильм «Скуби-Ду: Шалость или сладость» выпустили 4 октября. В картине рассказывается, как команда сыщиков прибывает в городок Кулсвилл с целью разгадать тайну жутких призраков, которые атакуют местных жителей.

Фильмы,Скуби-Ду,Джеймс Ганн,
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