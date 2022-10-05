О композиторе Хансе Циммере сняли документальный фильм

Жизнь и творчество Ханса Циммера , оскароносного композитора «Короля Льва» и «Пиратов Карибского моря», будут показаны в документальном фильме «Би-би-си» «Ханс Циммер — голливудский бунтарь». Об этом сообщает Variety.

Частью фильма станут интервью с режиссерами Роном Ховардом, Дени Вильневым и Кристофером Ноланом, работавшим с Циммером. Проект расскажет о работе композитора над музыкой к фильмам «Человек дождя», «Пираты Карибского моря», «Гладиатор», «Нет времени умирать», «Темный рыцарь» и «Бэтмен: начало», а также о создании композиций для документальных картин «Би-би-си».