Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
1 час назад

О композиторе "Пиратов Карибского моря" Хансе Циммере сняли документальный фильм

Газета.Ru

Жизнь и творчество Ханса Циммера, оскароносного композитора «Короля Льва» и «Пиратов Карибского моря», будут показаны в документальном фильме «Би-би-си» «Ханс Циммер — голливудский бунтарь». Об этом сообщает Variety.

О композиторе Хансе Циммере сняли документальный фильм
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Частью фильма станут интервью с режиссерами Роном Ховардом, Дени Вильневым и Кристофером Ноланом, работавшим с Циммером. Проект расскажет о работе композитора над музыкой к фильмам «Человек дождя», «Пираты Карибского моря», «Гладиатор», «Нет времени умирать», «Темный рыцарь» и «Бэтмен: начало», а также о создании композиций для документальных картин «Би-би-си».

Режиссером выступит Фрэнсис Хэнли, продюсер — Джо Шиннер. Релиз назначен на 16 октября.

Фильмы,Бэтмен: Начало,Гладиатор,Король Лев,Тёмный рыцарь,Ханс Циммер,Рон Ховард,Кристофер Нолан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители