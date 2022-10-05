Юлия Пересильд сообщила об окончании съемок «Вызова»

«5 октября — ровно год со старта. Ровно год, как жизнь разделилась на до и после. И вот теперь можно сказать — съемки фильма "Вызов" завершены… это заняло почти два года нашей жизни. Сюда мы отдали наши сердца, все наши силы (и даже больше), наши жилы, наши таланты, нашу любовь. Отдали щедро, почти ничего не оставив себе», — высказалась она в социальных сетях.