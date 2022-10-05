Юлия Пересильд сообщила об окончании съемок «Вызова»

Актриса Юлия Пересильд сообщила об окончании съемок фильма «Вызов». На создание кино ушло практически два года, премьера планируется на 12 апреля 2023 года.
Актриса рассказала, что выложилась на съемках по полной, отдав не только свои силы и талант, но и сердце, и любовь. Ровно год назад, 5 октября, Пересильд с режиссером Климом Шипенко отправились на МКС для уникальных кадров для фильма. Как признается Юлия, с того момента ее жизнь разделилась на до и после.
«5 октября — ровно год со старта. Ровно год, как жизнь разделилась на до и после. И вот теперь можно сказать — съемки фильма "Вызов" завершены… это заняло почти два года нашей жизни. Сюда мы отдали наши сердца, все наши силы (и даже больше), наши жилы, наши таланты, нашу любовь. Отдали щедро, почти ничего не оставив себе», — высказалась она в социальных сетях.
Актриса также отметила, что, наблюдая за жизнью из космоса, она смогла осознать, что планета создана для любви.