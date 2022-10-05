Документальные фильмы, которые испугают сильнее хорроров

Многие убеждены, что жизнь – лучший сценарист. И мнение это небезосновательно. Вот почему некоторые документальные фильмы порой бывают страшнее самых изощренных хорроров. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Самозванец" Кадр из фильма "Самозванец"

"Самозванец", 2012

Кадр из фильма "Самозванец"

История американского афериста Фредерика Бурдена, который мастерски умел перевоплощаться в других людей. Однако использовал он свой дар отнюдь не для съемок в кино. Как-то раз он заявился на пороге семьи из Техаса, в которой пропал ребенок, и заявил, что он – пропавший юноша. Родителей не смутило даже то, что Бурден выглядел гораздо старше их сына, а также имел другой цвет глаз и цвет волос. Лишь спустя время ФБР удалось вывести самозванца на чистую воду и раскрыть еще ряд его темных тайн.

"Мост", 2006

Мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско впечатляет и заставляет миллионы туристов фотографироваться на его фоне. Но вместе с тем эта достопримечательность связана с множеством трагедий. Дело в том, что именно с помощью этого моста многие люди пытаются покончить жизнь самоубийством. В среднем люди сводят счеты с жизнью здесь каждые две недели.

Документальный фильм повествует о некоторых из 24 человек, которые в 2004 году покончили с собой, сбросившись с "Золотых ворот", а также об одном выжившем.

"Ночной кошмар", 2005

Кадр из фильма "Ночной кошмар"

Режиссер Родни Ашер знает о сонном параличе не понаслышке – он сам страдает от этого явления, а потому решил снять фильм о нем.