Документальные фильмы, которые испугают сильнее хорроров

Многие убеждены, что жизнь – лучший сценарист. И мнение это небезосновательно. Вот почему некоторые документальные фильмы порой бывают страшнее самых изощренных хорроров. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
История американского афериста Фредерика Бурдена, который мастерски умел перевоплощаться в других людей. Однако использовал он свой дар отнюдь не для съемок в кино. Как-то раз он заявился на пороге семьи из Техаса, в которой пропал ребенок, и заявил, что он – пропавший юноша. Родителей не смутило даже то, что Бурден выглядел гораздо старше их сына, а также имел другой цвет глаз и цвет волос. Лишь спустя время ФБР удалось вывести самозванца на чистую воду и раскрыть еще ряд его темных тайн.
Мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско впечатляет и заставляет миллионы туристов фотографироваться на его фоне. Но вместе с тем эта достопримечательность связана с множеством трагедий. Дело в том, что именно с помощью этого моста многие люди пытаются покончить жизнь самоубийством. В среднем люди сводят счеты с жизнью здесь каждые две недели.
Документальный фильм повествует о некоторых из 24 человек, которые в 2004 году покончили с собой, сбросившись с "Золотых ворот", а также об одном выжившем.
Режиссер Родни Ашер знает о сонном параличе не понаслышке – он сам страдает от этого явления, а потому решил снять фильм о нем.
У ученых по сей день крайне мало информации о сонном параличе, но ясно одно – это жуткое состояние, которое сводит с ума многих людей по всему миру. Во время сонного паралича человек просыпается посреди ночи и вдруг выясняет, что не может управлять своим телом. Кроме того, данное состояние нередко сопровождается пугающими галлюцинациями, что еще больше навевает ужас на людей.