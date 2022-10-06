Завершились съемки "Вызова", часть которых проходила в космосе

Съемки фильма российского режиссера Клима Шипенко "Вызов", часть которых проходила в космосе, завершились. Об этом сообщила актриса Юлия Пересильд в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Фото: m24.ru m24.ru

"5 октября – ровно год со старта. Ровно год как жизнь разделилась на до и после. И вот теперь можно сказать – съемки фильма "Вызов" завершены, это заняло почти 2 года нашей жизни", – написала актриса.

Пересильд пожелала режиссеру сил и терпения на этапе монтажа и озвучки фильма. Актриса также поблагодарила космонавтов Антона Шкаплерова, Олега Новицкого и других участников съемочной площадки, которые готовили актеров к полету.

Фильм "Вызов" станет первым, снятым на МКС. Он является совместным проектом "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White.

По словам генерального директора Первого канала, фильм выйдет на экраны 12 апреля 2023 года.

Ранее в Москве завершились съемки восьмисерийного проекта "Фишер", рассказывающего о самом страшном серийном убийце в истории СССР Сергее Головкине.