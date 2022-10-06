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3 часа назад

В России завершились съемки фильма "Вызов", часть которых проходила в космосе

Москва24иещё 1

Съемки фильма российского режиссера Клима Шипенко "Вызов", часть которых проходила в космосе, завершились. Об этом сообщила актриса Юлия Пересильд в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Завершились съемки "Вызова", часть которых проходила в космосе
Фото: m24.rum24.ru

"5 октября – ровно год со старта. Ровно год как жизнь разделилась на до и после. И вот теперь можно сказать – съемки фильма "Вызов" завершены, это заняло почти 2 года нашей жизни", – написала актриса.

Пересильд пожелала режиссеру сил и терпения на этапе монтажа и озвучки фильма. Актриса также поблагодарила космонавтов Антона Шкаплерова, Олега Новицкого и других участников съемочной площадки, которые готовили актеров к полету.

Фильм "Вызов" станет первым, снятым на МКС. Он является совместным проектом "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White.

По словам генерального директора Первого канала, фильм выйдет на экраны 12 апреля 2023 года.

Ранее в Москве завершились съемки восьмисерийного проекта "Фишер", рассказывающего о самом страшном серийном убийце в истории СССР Сергее Головкине.

Авторы сериала Сергей Кальварский и Наталья Капустина в течение года общались с реальными следователями по делу Фишера (Головкина). Сценаристы получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов. На их основе и был разработан сюжет сериала.

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