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8 минут назад

Даже актеры не знали о неожиданном финале «Мстителей: Война бесконечности»

Чемпионат.com

Материал содержит спойлеры фильма «Мстители: Война бесконечности».

Даже актеры не знали о финале «Мстителей: Война бесконечности»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В интервью изданию Variety Элизабет Олсон рассказала о съёмках во «Мстителях: Война бесконечности». Исполнительница роли Алой Ведьмы призналась, что до последнего не знала даже о судьбе своего персонажа. Актриса получила сценарий с событиями вплоть до щелчка Таноса — дальнейшие события для неё были неизвестны.

Я просто получила свои страницы сценария, поэтому я знала лишь ту часть истории, в которой участвует мой персонаж. О дальнейших событиях мне рассказывали братья Руссо, но никто не говорил, что будет в конце «Войны бесконечности».

Олсен заявила, что об исчезновении своих персонажей актёры не знали до начала съёмок концовки. По её словам, вся съёмочная команда опешила от столь неожиданного финала.

Я не знала, что мы исчезнем, пока мы не принялись за съёмки этой сцены. Об этом нам сказали в последний момент. Мы с командой были в фургоне, и режиссёры сказали нам: «Вот что произойдёт. Вы, ребята, исчезнете». И мы такие: «Хорошо». Это было шокирующе, ведь мы об этом даже не знали. Мы думали, что фильм закончится по-другому.

«Мстители: Война бесконечности» стал невероятным хитом, а его концовка — одной из самых мрачных в истории киновселенной Marvel. Через год компания выпустит «Мстителей: Финал», в котором авторы вернули всех исчезнувших персонажей обратно.

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