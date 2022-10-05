Выходит фильм «Флай: танец свободы»

Ей двадцать. Она в тюрьме и вынуждена проходить социальную реабилитацию. Одинокой бунтарке нелегко дается этот путь. Опытная тренер изо всех сил старается на своем примере привить любовь к танцам ей и другим участникам их коллектива Resis, чтобы из этих бунтарей-одиночек создать сплоченную команду, готовую и к борьбе в танцевальных баттлах, и к реальной жизни на свободе.