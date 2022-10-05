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2 часа назад

Чем заниматься в тюрьме? Танцевать! Выходит фильм «Флай: танец свободы»

Кино-Панк

6 октября, на неделю раньше мировой премьеры, в России выйдет фильм «Флай: танец свободы», рассказывающий о 20-летней девочке, попавшей в тюрьму.

Выходит фильм «Флай: танец свободы»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

Ей двадцать. Она в тюрьме и вынуждена проходить социальную реабилитацию. Одинокой бунтарке нелегко дается этот путь. Опытная тренер изо всех сил старается на своем примере привить любовь к танцам ей и другим участникам их коллектива Resis, чтобы из этих бунтарей-одиночек создать сплоченную команду, готовую и к борьбе в танцевальных баттлах, и к реальной жизни на свободе.

Фильм сняла немецкий режиссёр Катя фон Гарнье в сотрудничестве с продюсерской компанией Studiocanal и всемирно известным танцевальным коллективом Flying Steps.

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