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1 час назад

Новые серии «Беременна в 16» покажут в кинотеатрах. Один из эпизодов - о девушке из Саратова

Свободные новости

Новые серии «Беременна в 16» покажут в кинотеатрах. Один из эпизодов - о девушке из Саратова
Фото: Свободные новостиСвободные новости

С 10 октября «Синема Парк Формула Кино» и телеканал «Ю» запускают предпремьерный кинопоказ нового сезона реалити о молодых мамах «Беременна в 16». Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба телеканала.

В кино покажут четыре серии нового сезона проекта за неделю до премьеры в эфире.

Как уточнила ИА «Свободные новости» представитель телеканала, выход серии с участницей из Саратова планируется в эфире 9 ноября, 31 октября его можно будет посмотреть в кино.

Увидеть новые серии зрители смогут в более чем 60 кинотеатрах страны в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре и других городах.

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