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1 час назад

Фильм «Амстердам» с Кристианом Бэйлом и Марго Робби разочаровал критиков

Inc-News

Теперь осталось понять, как картину примут зрители. Широко разрекламированная детективная комедия "Амстердам" с Кристианом Бэйлом и Марго Робби казалась многообещающей и заранее интересной.

«Амстердам» с Кристианом Бэйлом и Марго Робби разочаровал критиков
Фото: Inc-NewsInc-News

Однако первые отзывы критиков повергли в шок режиссера проекта Дэвида О. Расселла. Лишь каждая четвертая рецензия была сдержано положительной. Все остальные комментарии оказались откровенно со знаком «минус».

Больше всего специалисты критикуют слишком дерганный сюжет, в котором не выдержаны ни ритм, ни тональность, а смысл происходящего порой попросту ускользает от понимания из-за слишком часто меняющихся сцен.

«Хаотично, сумбурно, настоящая мешанина, которую, увы, даже суперзвездный актерский состав никак не спас», - написал один из критиков.

Фильмы,Кристиан Бэйл,Марго Робби,
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