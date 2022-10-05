Смакотин раскрыл двойной смысл названия «Лучшие в аду»

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялось обсуждение предпремьерного показа фильма «Лучшие в аду» о непростой работе, героизме и мужестве «ЧВК Вагнера». Гостем пресс-конференции стал глава муниципального образования Екатерингофский Олег Смакотин, который в комментарии для «Слово и Дело» раскрыл двойной смысл названия фильма.
«Я бы хотел обратить ваше внимание на название фильма. Ведь "Лучшие в аду"… Лучшие. Они лучшие в аду, или лучшие люди отсюда оказались в аду? Лучшие люди оказываются на этой войне с обеих сторон, и лучшие люди, оказавшиеся на этой войне с обеих сторон, погибают», — рассуждает Смакотин.
Весь фильм посвящен ходу одной операции, в которой бойцы «ЧВК Вагнера» выполняют боевую задачу. Не будем раскрывать всех подробностей, но можем сказать, что фильм снят зрелищно. А таймер, который отсчитывает ход операции, придает особую натуральность происходящему. Как отметили многие, игровой фильм можно смело назвать псевдодокументальным.