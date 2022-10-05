Смакотин раскрыл двойной смысл названия «Лучшие в аду»

«Я бы хотел обратить ваше внимание на название фильма. Ведь "Лучшие в аду"… Лучшие. Они лучшие в аду, или лучшие люди отсюда оказались в аду? Лучшие люди оказываются на этой войне с обеих сторон, и лучшие люди, оказавшиеся на этой войне с обеих сторон, погибают», — рассуждает Смакотин.